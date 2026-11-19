Formule 1 GP de Las Vegas

Lewis Hamilton assure qu'il n'y a aucun problème de "confiance" chez Ferrari

Le septuple champion du monde a plusieurs fois remis en cause la stratégie de Ferrari lors des derniers Grands Prix.

Ed Hardy Filip Cleeren

Publié: 19 nov. 2026, 12:07

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton assure qu'il n'existe aucun problème de "confiance" chez Ferrari, alors que ses décisions de remettre en cause les décisions stratégiques de son équipe sont devenues récurrentes lors des derniers Grands Prix.

Le septuple champion du monde a ignoré les appels de son équipe pour rentrer au stand à deux reprises lors des quatre dernières manches, à Singapour et au Brésil. Dans les deux cas, ces décisions se sont retournées contre lui.

À Singapour, il a choisi de conserver sa position en piste sous Virtual Safety Car. Mais, avec des pneus usés, il a perdu toute chance de podium pour finalement terminer sixième. Il s'en est excusé après la course.

Puis, lors du dernier Grand Prix au Brésil, Hamilton a conservé ses pneus slicks malgré l'intensification de la pluie. Il a alors fait un tête-à-queue dans le dernier virage en fin de course, avant de rentrer au stand au tour suivant et de finalement terminer neuvième.

Ces épisodes sont intervenus dans un contexte de rumeurs faisant état de relations tendues au sein de la Scuderia. Mais à l'approche du Grand Prix de Las Vegas, ce week-end, Hamilton a assuré que tout allait bien, notamment avec son nouvel ingénieur de course depuis 2026, Carlo Santi.

"Ce n'est absolument pas une question de confiance, nous travaillons constamment à améliorer notre communication", a déclaré le pilote de 41 ans. "Elle a été bien meilleure cette année. Carlo a fait un travail formidable et, lors de ces deux situations en particulier, surtout la dernière, je n'avais tout simplement pas les informations dont j'avais besoin."

"J'ai reçu la consigne au tout dernier moment. Nous allons simplement continuer à travailler sur nos procédures. Nous sommes parfaitement unis et avançons dans la bonne direction."

Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La saison est bien meilleure pour Hamilton, qui occupe la quatrième place du championnat à trois manches de la fin, avec 261 points contre 156 sur l'ensemble de la saison 2025. Sa première année sous les couleurs de Ferrari avait été particulièrement décevante, mais des signes de progression sont apparus en 2026, sauf que le chemin à parcourir reste considérable.

Cela ne concerne pas uniquement les décisions stratégiques, mais aussi ses relations avec son coéquipier Charles Leclerc. Les deux hommes se sont affrontés de trop près à plusieurs reprises, notamment au Mexique il y a trois semaines. Cet épisode a coûté la victoire à Ferrari.

Hamilton avait ensuite critiqué l'attitude de Leclerc, qu'il avait qualifiée de "quitte ou double", avant d'estimer à São Paulo que le Monégasque se montrait plus agressif face à lui qu'avec les autres pilotes.

Une réunion d'une heure a donc été organisée à Interlagos entre les deux pilotes de la Scuderia et leur directeur d'équipe, Frédéric Vasseur. Hamilton et Leclerc sont désormais convaincus que le problème est réglé.

Lire aussi :

"Charles est un excellent pilote", a déclaré Hamilton. "Nous sommes entrés dans les détails de ce genre de situations, notamment sur ce qui se passe lorsque nous baissons la visière. Les choses sont très claires, nous nous comprenons, nous connaissons les limites de chacun et savons quel est notre objectif ultime : obtenir le meilleur résultat possible pour l'équipe."

"Je ne pense donc pas que cela posera problème à l'avenir. Je n'ai aucune inquiétude ni aucune appréhension à l'idée de courir contre lui, et je ne pense pas que ce soit le cas de son côté non plus."

Les discussions autour de l'incident du Mexique ont naturellement été nombreuses, mais Leclerc estime que cela fait partie des conséquences du fait de courir pour Ferrari. L'objectif est désormais de décrocher la deuxième place du championnat constructeurs.

L'incident de Mexico entre Hamilton et Leclerc.

Photo de: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

"Tout a été disproportionné", a déclaré Leclerc. "J'y suis désormais habitué, après toutes ces années chez Ferrari. Mais les choses sont très souvent exagérées. Le but n'est pas toujours d'être d'accord, et cela n'arrivera jamais. Nous pouvons avoir des opinions différentes, comme ce fut le cas au Mexique, par exemple."

"Mais le simple fait d'en parler a suffi à apaiser toutes les tensions et nous étions parfaitement en phase. Ce n'est pas comme si nous avions dû discuter pendant une heure, même si cela a finalement duré une heure, simplement parce que nous avons passé un bon moment."

"Nous avons commencé à parler de beaucoup d'autres sujets, notamment de la manière de faire avancer l'équipe et de l'aider à progresser. Mais la discussion sur les tensions n'a duré que cinq ou dix minutes, et ensuite tout était réglé."

Ferrari aborde le Grand Prix de Las Vegas avec 95 points d'avance sur Red Bull, troisième du championnat, et 142 de retard sur Mercedes, qui a décroché son neuvième titre à Interlagos.

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Câmara tiraillé entre jouer le titre en F2 et finir la saison chez Haas

Article suivant Vitesse, confiance, maîtrise : ce qui a vraiment sauvé la carrière de Lawson

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Ed Hardy





Pirelli imposera encore une limite de tours par relais au Grand Prix du Qatar



Formule 1



Formule 1



GP du Qatar



3 h



Pirelli imposera encore une limite de tours par relais au Grand Prix du Qatar





EL2 - Russell devance Gasly sur piste humide à Las Vegas



Formule 1



Formule 1



GP de Las Vegas



6 h



EL2 - Russell devance Gasly sur piste humide à Las Vegas





Leclerc juge "disproportionnée" la polémique avec Hamilton à Mexico



Formule 1



Formule 1



GP de Las Vegas



1 j



Leclerc juge "disproportionnée" la polémique avec Hamilton à Mexico

Plus de

Lewis Hamilton





Quartararo : "C'était très étrange de regarder le GP du Qatar depuis chez moi"



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



5 h



Quartararo : "C'était très étrange de regarder le GP du Qatar depuis chez moi"





Quels enjeux pour les trois derniers Grands Prix de la saison 2026 ?



Formule 1



Formule 1



GP de Las Vegas



4 j



Quels enjeux pour les trois derniers Grands Prix de la saison 2026 ?





"Hamilton pensait à un complot" : Rosberg raconte comment la rivalité a dérapé



Formule 1



Formule 1 4 j



"Hamilton pensait à un complot" : Rosberg raconte comment la rivalité a dérapé

Plus de

Ferrari





Câmara tiraillé entre jouer le titre en F2 et finir la saison chez Haas



Formule 1



Formule 1



GP de Las Vegas



1 j



Câmara tiraillé entre jouer le titre en F2 et finir la saison chez Haas





Wolff ne craint pas de perdre Antonelli au profit de Ferrari



Formule 1



Formule 1 2 j



Wolff ne craint pas de perdre Antonelli au profit de Ferrari





Ce que le Grand Prix de São Paulo a révélé sur les F1 2026 sous la pluie



Formule 1



Formule 1



GP de São Paulo



8 j



Ce que le Grand Prix de São Paulo a révélé sur les F1 2026 sous la pluie

Dernières actus





"À 100 km/h, c'était effrayant" : les pilotes découvrent une véritable "patinoire" à Las Vegas



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Las Vegas



1 h



"À 100 km/h, c'était effrayant" : les pilotes découvrent une véritable "patinoire" à Las Vegas





Marc Márquez prudent à l'approche de son sacre annoncé : "Je vois des risques partout"



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Portugal



2 h



Marc Márquez prudent à l'approche de son sacre annoncé : "Je vois des risques partout"





"Comme au Brésil" : Verstappen encore en délicatesse avec l'équilibre



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Las Vegas



3 h



"Comme au Brésil" : Verstappen encore en délicatesse avec l'équilibre





Pirelli imposera encore une limite de tours par relais au Grand Prix du Qatar



Formule 1



F1 Formule 1



GP du Qatar



3 h



Pirelli imposera encore une limite de tours par relais au Grand Prix du Qatar

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire