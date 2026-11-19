Formule 1 GP de Las Vegas

Leclerc juge "disproportionnée" la polémique avec Hamilton à Mexico

Charles Leclerc et Lewis Hamilton s'étaient accrochés au premier tour à Mexico, permettant à Max Verstappen de ravir la victoire à Ferrari.

Ed Hardy Filip Cleeren

Publié: 19 nov. 2026, 09:28

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Photo de : James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Charles Leclerc estime que les réactions à son accrochage avec son coéquipier Lewis Hamilton lors du Grand Prix du Mexique ont été "disproportionnées", comme c'est souvent le cas lorsqu'il s'agit de Ferrari.

La Scuderia a laissé échapper une victoire qui lui semblait promise sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez il y a trois semaines, après que Leclerc a attaqué Hamilton, parti en pole position, dès le premier tour. Les deux pilotes ont alors manqué leur freinage au virage 4.

Max Verstappen, au volant de sa Red Bull, en a profité pour s'imposer, tandis qu'Hamilton a critiqué l'attitude de son coéquipier, qu'il a qualifiée de "quitte ou double", avant d'estimer que Leclerc se montrait plus agressif face à lui qu'avec les autres pilotes.

Les discussions autour de cet épisode ont donc naturellement été nombreuses lors de la course suivante, au Brésil. Mais la tension semble désormais retombée à l'approche du Grand Prix de Las Vegas, ce week-end.

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"Tout a été disproportionné", a déclaré Leclerc, qui pilote chez Ferrari depuis 2019, soit six ans avant l'arrivée d'Hamilton. "J'y suis désormais habitué, après toutes ces années chez Ferrari. Mais les choses sont très souvent exagérées. Le but n'est pas toujours d'être d'accord, et cela n'arrivera jamais. Nous pouvons avoir des opinions différentes, comme ce fut le cas au Mexique, par exemple."

"Mais le simple fait d'en parler a suffi à apaiser toutes les tensions et nous étions parfaitement en phase. Ce n'est pas comme si nous avions dû discuter pendant une heure, même si cela a finalement duré une heure, simplement parce que nous avons passé un bon moment et que nous avons commencé à parler de beaucoup d'autres sujets, notamment de la manière de faire avancer l'équipe et de l'aider à progresser."

"Mais la discussion sur les tensions n'a duré que cinq ou dix minutes, et ensuite tout était réglé."

Hamilton a tenu un discours similaire : "Je ne pense pas que cela posera problème à l'avenir. Je n'ai aucune inquiétude ni aucune appréhension à l'idée de courir contre lui."

Le départ musclé entre Hamilton et Leclerc à Mexico.

Photo de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Les deux pilotes avaient discuté avec leur directeur d'équipe, Fredéric Vasseur, à São Paulo.

"Fred était évidemment impliqué, puisqu'il était présent à la réunion et qu'il l'avait organisée", a révélé Leclerc. "Nous étions donc tous les trois réunis et la discussion s'est très bien passée. Mais comme nous l'avons dit, nous avons très vite compris qu'il suffisait d'en parler."

"Après seulement quelques phrases, les tensions avaient déjà disparu et tout allait bien. Nous avons ensuite pu travailler tous les deux dans le même sens pour essayer d'obtenir la deuxième place au championnat constructeurs."

"La deuxième place au championnat constructeurs est importante. Il est également vrai que nous avons une marge relativement importante derrière nous, mais cela ne signifie pas que nous devons minimiser cet objectif. Nous devons continuer à travailler en équipe. Mais ce qui compte vraiment pour moi maintenant, c'est d'essayer de gagner une course avant la fin de la saison."

Il reste désormais trois Grands Prix à disputer en 2026. Leclerc et Hamilton ne comptent chacun qu'une seule victoire cette année, tandis que Ferrari possède 95 points d'avance sur Red Bull, troisième du championnat constructeurs.

L'écurie autrichienne a connu un regain de forme en fin de saison, en grande partie grâce à ses évolutions introduites à Bakou. Verstappen a ainsi remporté trois Grands Prix depuis. Mais le retour de Red Bull dans la lutte ne fait pas regretter le Grand Prix de Mexico à Leclerc.

"Je continuerai à pousser aussi fort que possible pour apporter le meilleur résultat possible à l'équipe", a déclaré le pilote monégasque, vainqueur de neuf Grands Prix. "En tant que pilote, je veux simplement gagner autant que possible."

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