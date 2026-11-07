Formule 1 GP de São Paulo

Hamilton assure que les tensions avec Leclerc sont terminées

Les deux pilotes Ferrari ont "eu une discussion" et sont prêts à tourner la page après leur désaccord survenu au Grand Prix de Mexico.

Oleg Karpov Isa Fernandes

Publié: 7 nov. 2026, 21:48

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Photo de : Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Les tensions entre les deux pilotes Ferrari sont terminées, du moins pour le moment. C'est ce qu'a affirmé Lewis Hamilton, qui a révélé avoir pris le temps de discuter avec Charles Leclerc à São Paulo afin de mettre les choses au clair. Le septuple champion du monde assure par ailleurs que l'intervention de Frédéric Vasseur n'a pas été nécessaire, les deux pilotes ayant réglé leurs différends directement entre eux.

"Fred n'a pas eu à arranger les choses entre Charles et moi", a-t-il déclaré à Sky Sports après les qualifications à Interlagos. "Nous nous sommes posés pour discuter, nous avons réglé le problème et nous allons de l'avant. Je pense que nous avons toujours énormément de respect l'un pour l'autre."

"Et je suis content que nous ayons pu discuter. Désormais, nous pouvons reprendre les choses normalement. Parfois, dans ce genre de situation, il suffit simplement d'avoir une conversation. Aucune exigence n'a été formulée de part et d'autre."

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Les tensions étaient apparues après la course au Mexique, durant laquelle Hamilton avait estimé avoir perdu une occasion de victoire à cause de son coéquipier. Leclerc avait attaqué le Britannique dans le premier tour, les deux hommes étaient sortis de la piste et Max Verstappen avait finalement remporté la course.

Frédéric Vasseur n'avait pas eu l'occasion de réunir ses deux pilotes à Mexico. La discussion avait donc été reportée à leur arrivée à São Paulo, Leclerc étant resté plus longtemps en Europe en raison de la naissance de son premier enfant.

Auparavant, lors de la conférence de presse du jeudi, Hamilton avait maintenu ses propos tenus au Mexique, confirmant qu'il estimait que Leclerc était le pilote qui l'affrontait le plus durement en piste. Après leur discussion, le Britannique assure que les deux hommes peuvent maintenant tourner la page.

"Nous avons simplement exposé chacun notre point de vue et les aspects sur lesquels nous pouvons nous améliorer et nous soutenir mutuellement. J'espère donc que nous connaîtrons de meilleures courses à l'avenir."

"Il est parfois normal d'être en désaccord"

Charles Leclerc (Ferrari)

Photo de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Leclerc a lui aussi confirmé que le conflit était réglé et que les deux pilotes n'avaient plus de problème entre eux.

"Oui, bien sûr", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé si sa relation avec Hamilton était redevenue bonne. "Je crois vraiment que lorsque nous discutons, les choses s'arrangent immédiatement. Bien sûr, il y a de la tension, bien sûr, nous voulons terminer devant l'autre et il nous arrive parfois de ne pas faire les bons choix."

"Et il est parfois normal d'être en désaccord sur la manière dont on perçoit les choses. Mais en discuter permet aussi de faire beaucoup de progrès. De mon côté, j'ai été très direct, bien sûr, et je pense que c'était une bonne chose d'en parler. C'est toujours nécessaire après un épisode comme celui-ci."

"Je pense que cette histoire a pris des proportions beaucoup trop importantes, mais elle a aussi duré beaucoup trop longtemps. En même temps, c'était une semaine très particulière pour moi, donc je ne pouvais pas vraiment avoir ces discussions avant. Il était important d'avoir cette discussion, mais je considère désormais que ce chapitre est clos et je pense qu'il sera important de regarder vers l'avenir."

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