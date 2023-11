Limites de la piste : la FIA va utiliser l'intelligence artificielle

Afin de sanctionner les infractions aux limites de la piste plus rapidement, la FIA va mettre en place la vision par ordinateur, un programme qui analyse les pixels des vidéos pour évaluer plus facilement si les monoplaces sont sorties au-delà des lignes blanches.

La fédération estime que l'intelligence artificielle lui permet d'être beaucoup plus efficace pour réduire le nombre d'incidents qui doivent être analysés par un être humain, en l'occurrence dans le Centre d'opérations à distance (ROC) ; ainsi, les décisions devraient être prises bien plus rapidement.

"Nous avons dit : 'Nous avons des milliers de vérifications à faire, comment procéder ?'", relate Tim Malyon, directeur du ROC. "Eh bien, nous y consacrons des ressources humaines, parce que c'est la solution la plus précise. Ce que nous cherchons désormais à faire est d'introduire un niveau supérieur au ROC, et c'est un logiciel d'intelligence artificielle."

"Cela peut paraître étrange, mais la méthodologie avec cette IA a beaucoup de parallèles avec les discussions qui se tiennent actuellement dans le domaine de la médecine et l'utilisation de la vision par ordinateur, par exemple, pour analyser les données d'un dépistage du cancer. Ce qu'ils ont conclu, ce qu'ils ne veulent pas utiliser la vision par ordinateur pour diagnostiquer le cancer ; ce qu'ils veulent faire, c'est l'utiliser pour écarter les 80% de cas où il n'y a clairement pas de cancer afin de donner aux personnes compétentes plus de temps pour étudier les 20% restants. C'est notre objectif."

L'objectif est ainsi de passer des 800 cas actuellement signalés à 50, ce qui sera bien plus facile à gérer pour les commissaires.

Le départ du Grand Prix des États-Unis

La FIA va donc tester l'utilisation de la vision par ordinateur à Abu Dhabi ce week-end aux côtés de nouveaux dispositifs permettant de connaître avec davantage de prévision le positionnement des monoplaces.

Directeur de la stratégie sur les systèmes d'information en monoplace, Chris Bentley indique que la FIA a fait appel à un système baptisé Catapult, qui utilise des récepteurs pour fournir des localisations précises.

"Il y a des exemples en NFL où ils peuvent identifier tous les joueurs sur le terrain, même s'ils sont dans une grosse mêlée", souligne Bentley. "Nous pouvons également utiliser cette technologie lors de nos diffusions en direct. Ce sera pareil que le nouvel outil, puis nous pourrons tracer les 'lignes d'intérêt'. Alors l'IA apprendra au fur et à mesure."

Malyon ajoute : "Ce que nous essayons de faire pour l'avenir, c'est améliorer toute cette technologie et en déployer des nouvelles. Le positionnement des monoplaces continue d'être développé pour une précision accrue. Nous prévoyons également de doubler l'envergure du ROC en passant de quatre à huit personnes l'an prochain, et nous doublerons la bande passante de la connexion entre la piste et Genève pour permettre à davantage de gens de travailler à distance."

Selon Malyon, l'une des leçons clés tirées des problèmes survenus au Grand Prix d'Autriche est que les meilleures ressources ne sont pas la technologie alertant la FIA d'infractions mais l'œil humain, plus efficace que les données de géolocalisation ou que les capteurs sur le circuit.

"En somme, nous avons conclu que les capteurs n'étaient pas suffisamment précis, et que notre solution la plus précise était de loin d'avoir un analyste de données qui regarde la vidéo lui-même", poursuit-il. "En fait, c'est un élément intéressant de ce dossier, car actuellement, même avec la localisation par les capteurs et le GPS, c'est l'être humain qui gagne."

Bentley conclut : "Nous avons désormais désactivé les capteurs pour tous les circuits à moins qu'il y ait une chicane, car c'est un obstacle à ce que nous essayons d'accomplir. Et en fin de compte, la règne générale est que s'il y a une incertitude, le pilote a le bénéfice du doute."