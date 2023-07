La livrée spéciale Gulf de Williams a été choisie

Les fans de Williams ont choisi ! L'écurie et son partenaire emblématique Gulf ont dévoilé la livrée qui a recueilli le plus de suffrages après plusieurs semaines de vote. Elle sera utilisée pour trois Grands Prix à l'automne prochain : à Singapour, au Japon (Suzuka) et au Qatar (Losail).

Depuis l'annonce de cette initiative faite au mois de mai dernier dans le cadre du Grand Prix de Monaco, quatre propositions ont été soumises aux fans de l'écurie anglaise, au cours de trois tours de vote.

Les quatre livrées étaient nommées "Heritage", "Contemporary", "Visionary" et "Bolder than Bold", reprenant bien entendu les couleurs bleu et orange caractéristiques du logo de la compagnie pétrolière, dans des déclinaisons différentes. La finale s'est jouée entre le design "Heritage" et celui "Bolder than Bold".

La fibre nostalgique a joué un rôle important mais n'a pas suffi pour ceux qui penchaient en faveur de la livrée "Heritage", qui était la plus proche de l'interprétation classique de l'agencement des couleurs de Gulf. C'est finalement le design "Bolder than Bold" qui a eu les faveurs du public, avec des tons plus flashy.

La livrée spéciale de Williams avec Gulf.

Le directeur de l'écurie, James Vowles, expliquait il y a quelques semaines la popularité de l'opération. "La livrée Gulf, sur la GT40 et la Porsche ensuite, est tout simplement emblématique", soulignait-il. "C'est pourquoi le fait d'être associé à Gulf et d'avoir l'opportunité de faire exactement la même chose avec Williams m'enthousiasme. Cela représente notre sport, cela représente notre histoire. Et nous avons deux marques avec un immense héritage qui s'unissent. Je pense que c'est pour cela que les couleurs fonctionnent. Ce ne sont pas les couleurs elles-mêmes, c'est la nature de l'héritage qu'elles véhiculent."

Désormais sélectionnée, la livrée spéciale devrait être aperçue d'ici la fin de la semaine sur une showcar de Williams à l'occasion du Festival of Speed de Goodwood.

La livrée Gulf fera officiellement son retour en Grand Prix le week-end du 17 septembre prochain à Singapour. Il s'agira d'une première depuis une initiative similaire réalisée par Gulf avec McLaren à Monaco en 2021. Quant à Williams, il s'agira de sa deuxième livrée spéciale de la saison après celle arborée le week-end dernier à Silverstone pour célébrer les 800 Grands Prix de l'écurie de Grove en Formule 1.

Livrée Gulf spéciale "Bolder Than Bold" pour la Williams FW45.