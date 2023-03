Fittipaldi : Une lutte Pérez-Verstappen pour le titre serait "formidable"

Charger le lecteur audio

Lors du Grand Prix d'Arabie saoudite, deuxième manche de la saison 2023, Red Bull a une fois de plus prouvé son net avantage sur la concurrence en dominant les débats. La course s'est résumée en une lutte pour la victoire entre Sergio Pérez, poleman, et son coéquipier Max Verstappen, le Mexicain s'étant finalement imposé avec cinq secondes d'avance.

En raison du point du meilleur tour décroché par Verstappen lors de l'ultime boucle, le Néerlandais garde la tête du classement général avec 44 points mais n'a plus qu'une longueur d'avance sur Pérez. Dans le cadre d'un entretien exclusif avec Motorsport.com, Emerson Fittipaldi, double Champion du monde de F1 et nouvel ambassadeur du site de paris sportifs kelbet.it, a estimé que Pérez avait démontré avec sa victoire à Djeddah qu'il était en mesure de concurrencer Verstappen pour la couronne mondiale.

"Je pense que Checo a montré à Djeddah qu'il avait la vitesse pour", a-t-il indiqué. "À un moment donné, Max a essayé de réduire l'écart mais il n'a pas pu le faire car Checo pilotait de manière agressive. Je l'aime bien. Il est très mature et très expérimenté."

Max Verstappen et Sergio Pérez, Red Bull Racing

Il est encore bien trop tôt pour identifier les prétendants à la couronne mondiale, rappelons que la saison 2023 est la plus fournie de l'Histoire avec 23 Grands Prix, toutefois les deux pole positions et deux victoires accumulées par les pilotes Red Bull font d'eux, naturellement, les favoris du moment. Fittipaldi espère ainsi voir une lutte entre les hommes de Milton Keynes tout au long de l'année, chose que les fans apprécieraient selon lui, à condition que la direction de Red Bull n'interfère pas dans ce combat.

"Ce serait formidable pour les fans de les voir tous les deux se battre pour le championnat", a lancé Fittipaldi, avant d'ajouter : "Tant que Red Bull les autorise à se battre l'un contre l'autre... En ce moment, ça doit être complètement ouvert parce qu'ils sont presque à égalité de points au championnat. Lorsqu'une équipe de ce niveau a deux pilotes qui se débrouillent bien, il faut les laisser se battre. Ça devrait être passionnant pour les fans."

Concernant l'avantage de performance de la RB19 sur ses rivales, Fittipaldi a commenté : "À mon avis, [Red Bull] a trouvé quelque chose du côté de l'appui aérodynamique. La voiture est beaucoup plus stable et peut garder les mêmes pneus plus longtemps. Il sera difficile pour quiconque de vraiment défier Red Bull sur une longue distance. Pour les qualifications, avec des pneus neufs, [les autres équipes] peuvent être très proches de Red Bull. Mais sur les longues distances, ils peuvent garder leurs pneus beaucoup plus longtemps. Ils ont un gros avantage, semble-t-il."

Propos recueillis par Erwin Jaeggi