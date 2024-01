Madrid accueillera le GP d'Espagne F1 à partir de 2026

La Formule 1 a annoncé ce mardi une nouvelle qui était attendue depuis plusieurs semaines, à savoir l'arrivée prochaine d'un Grand Prix en ville organisé à Madrid. Contrairement à ce qui a pu être envisagé dans un premier temps, c'est bien le GP d'Espagne lui-même qui se tiendra dans les rues de la capitale à compter de 2026, succédant ainsi au Circuit de Barcelona-Catalunya qui organise cette épreuve depuis 1991.

L'accord conclu entre Madrid et la F1 court sur 10 années, ce qui garantit un GP dans la cité madrilène jusqu'en 2035, au moins. Quant au circuit, il s'agira d'un tracé hybride de 5,47 km qui comprendra à la fois des sections urbaines et des portions non-urbaines serpentant autour de l'IFEMA, un centre majeur pour l'organisation de conférences et de conventions situé au nord-est de la ville et proche de l'aéroport Madrid-Barajas.

Le tracé du futur circuit urbain à Madrid.

Le tracé, qui devra bien entendu être homologué par la FIA, comptera 20 virages, avec un temps au tour projeté de 1'32. Il sera doté d'un paddock "premium", selon les propres mots de la Formule 1. Côté spectateurs, une capacité de 110 000 personnes sera prévue au départ, avant un passage à 140 000 sur les cinq premières années.

Ouvert en 1991, l'IFEMA Madrid est exploité par un consortium d'organismes publics, composé du Conseil municipal de Madrid (31%), de la Communauté de Madrid (31%), de la Chambre de commerce de Madrid (31%) et de la Fondation Montemadrid (7%). Les autorités sont donc pleinement derrière ce projet.

La région de Madrid a déjà accueilli la F1 lorsque des GP étaient organisés sur le circuit de Jarama.

"Madrid est une ville incroyable, dotée d'un patrimoine sportif et culturel exceptionnel, et l'annonce d'aujourd'hui ouvre un nouveau chapitre passionnant pour la F1 en Espagne", a déclaré Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1. "Je tiens à remercier l'équipe de l'IFEMA Madrid, le gouvernement régional de Madrid et le maire de la ville pour avoir formulé une proposition fantastique. Elle incarne véritablement la vision de la F1, qui est de créer un spectacle sportif et divertissant sur plusieurs jours, qui offre une valeur maximale aux fans et qui fait appel à l'innovation et à la durabilité."

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a ajouté : "Des F1 modernes roulant sur un nouveau circuit dans la capitale espagnole, Madrid, c'est une perspective séduisante. Alors que nous nous rapprochons de l'introduction de la réglementation FIA 2026, qui a été élaborée dans l'optique d'un bilan carbone nul d'ici 2030, il est agréable de constater que les organisateurs ont mis l'accent sur la durabilité environnementale dans leur projet pour l'épreuve. Comme il est d'usage, le circuit proposé sera soumis à l'homologation et aux contrôles de sécurité de la FIA, ainsi qu'à l'approbation du calendrier par le Conseil Mondial du Sport Automobile."

L'accord entre la F1 et Madrid suit la tendance des contrats de longue durée signés avec des circuits, puisque c'est déjà le cas par exemple pour le Qatar (2032), l'Australie (2035) ou encore Bahreïn (2036).

L'annonce du jour ne fait aucunement mention de Barcelone. Toutefois, selon nos informations, les autorités sont toujours en discussion avec la F1 pour l'avenir. L'organisation de deux courses simultanément en Espagne n'est à ce stade pas totalement exclue.

Il est à noter que si la Catalogne a plus souvent eu l'honneur de recevoir le paddock (que ce soit à Pedralbes en 1951 et 1954, Montjuïc entre 1969 et 1975 ou à Montmeló depuis 1991), la région de Madrid a tout de même déjà accueilli la discipline reine. Le tracé de Jarama, utilisé quasiment tous les deux ans entre 1968 et 1981, se situe en effet à l'est de la capitale et à peine plus loin du centre-ville que l'IFEMA. Outre les circuits déjà cités, Jerez et Valence ont également accueilli des GP ; le tracé urbain de Madrid sera donc le septième à recevoir la F1 en Espagne.