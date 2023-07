Madrid de plus en plus proche d'un Grand Prix F1

La Formule 1 va-t-elle ajouter un nouveau Grand Prix urbain à son calendrier, dans les rues de Madrid ? Cela semble de plus en plus probable puisque José Vicente de los Mozos, président du comité exécutif du parc des expositions et du centre de congrès IFEMA, situé au nord-est de la capitale espagnole, a affirmé que la conclusion d'un accord avec la discipline reine était imminent.

Ouvert en 1991, l'IFEMA Madrid est un centre majeur pour l'organisation de conférences et de conventions et dispose de suffisamment de terrain dans ses alentours pour servir de base à un circuit, tout en utilisant les installations déjà présentes. Il est exploité par un consortium d'organismes publics, composé du Conseil municipal de Madrid (31%), de la Communauté de Madrid (31%), de la Chambre de commerce de Madrid (31%) et de la Fondation Montemadrid (7%).

Depuis mars, sans que cela ne soit tout à fait une coïncidence, ce centre est le lieu d'accueil officiel de F1 Exhibition, un projet d'exposition consacré à la Formule 1 qui a forcément joué en faveur de la candidature de la ville, d'autant plus qu'elle s'est avérée un succès populaire dans un pays où la discipline connaît un regain d'intérêt.

"Je sais quand nous allons signer [le contrait] et quand nous allons organiser [la course]", a déclaré De los Mozos à propos d'un futur contrat pour un Grand Prix, dans des propos rapportés par Europa Press. "Nous avons suivi le processus qui nous a été expliqué. La Fédération espagnole de l'automobile a été informée dès le début, nous avons signé l'exclusivité et maintenant nous avançons avec le contrat." Selon lui, la tenue de l'épreuve générerait des retombées de l'ordre de 500 millions d'euros pour la région.

L'incertitude plane quant à la place que pourrait prendre une telle épreuve dans le calendrier. Barcelone dispose d'un accord pour l'organisation du Grand Prix d'Espagne jusqu'en 2026, reste à savoir si une course viendrait en sus de celui-ci, en prenant l'appellation "Grand Prix de Madrid", ou en remplacement.

La Formule 1 a plusieurs fois dans son histoire accueilli deux épreuves du Championnat du monde sur son sol : en 1994 et 1997, quand le GP d'Espagne à Barcelone cohabitait avec le GP d'Europe à Jerez, puis de 2008 à 2012, quand, sous les mêmes appellations, Barcelone cohabitait avec le tracé urbain de Valence.

Si la Catalogne a plus souvent eu l'honneur de recevoir le paddock (que ce soit à Pedralbes en 1951 et 1954, Montjuïc entre 1969 et 1975 ou à Montmeló depuis 1991), la région de Madrid a tout de même déjà accueilli la F1 puisque le tracé de Jarama, utilisé quasiment tous les deux ans entre 1968 et 1981, se situe à l'est de la capitale et à peine plus loin du centre-ville que l'IFEMA.

