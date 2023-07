Magnussen sur l'agressivité de De Vries : "Il se bat pour son avenir"

S'il n'y a pas eu un grand suspense pour la victoire au Grand Prix d'Autriche, la course a comme souvent été animée dans le peloton. Notamment entre les deux pilotes qui ont pris le départ des stands, Kevin Magnussen et Nyck de Vries. Les deux hommes ont longuement bataillé lors de cette épreuve, avec plusieurs incidents à la clé, alors qu'ils avaient déjà eu maille à partir deux semaines plus tôt à Montréal.

En début de course, Magnussen s'est plaint d'avoir été tassé hors de la piste par De Vries en tentant de dépasser ce dernier au virage 4, mais les commissaires n'ont pas jugé que cela valait une pénalité. Il en a été autrement quelques instants plus tard lorsque c'est le pilote AlphaTauri qui a pris l'avantage, son homologue de chez Haas ripostant par l'extérieur du virage 6 avant d'y être poussé dans le bac à gravier.

De Vries a alors écopé d'une pénalité de cinq secondes, assortie de deux points sur sa licence. "À partir de la corde du virage 6, la voiture 20 était à l'extérieur et était clairement au niveau de la voiture 21, puis devant. D'après les directives sur les normes de pilotage, il fallait laisser de la place à la voiture 20", ont fait savoir les commissaires.

"Il a été pénalisé, non ? Alors il m'a bien tassé dehors", a renchéri Magnussen à l'issue de l'épreuve. "Mais il se bat pour son avenir et est peut-être dans une situation un peu désespérée. Il n'y a rien que je puisse dire. Il a eu une pénalité, alors c'est comme ça."

Arrivé en Formule 1 après un titre mondial en Formule E et des débuts fracassants en tant qu'intérimaire chez Williams avec des points au Grand Prix d'Italie 2022, De Vries connaît effectivement un dur retour à la réalité, n'ayant toujours pas inscrit le moindre point au volant de la rétive AlphaTauri AT04. Quant aux incidents avec Magnussen, le Néerlandais préfère les dédramatiser.

"Il se trouve qu'on s'aime bien quand il s'agit de se rencontrer en piste !" s'esclaffe-t-il. "Mais je pense que c'était une bataille acharnée. J'accepté la pénalité, ce n'est pas à moi d'en juger. Les commissaires m'ont donné une pénalité, et nous l'avons acceptée. Mon opinion n'est pas très pertinente, ce n'est pas moi qui décide si je devrais être pénalisé ou non. Nous courons durement, nous cherchons les limites ; parfois nous les dépassons, parfois non, et j'ai reçu cinq secondes de pénalité pour ça."

Nyck de Vries (AlphaTauri)

Haas a en tout cas connu, encore une fois, un criant manque de performance en course malgré des qualifications prometteuses – d'où cette décision de modifier les réglages de Magnussen à la dernière minute pour faire des tests, quitte à prendre le départ des stands.

"C'était plutôt une expérience", confirme le Danois. "Nous étions 19e de toute façon, et nous savions que le rythme n'avait pas l'air bon, alors pourquoi ne pas simplement tenter quelque chose qui nous donnerait quelques connaissances et répondrait à certaines de nos questions ?"

"C'est probablement le pire que nous ayons connu cette saison jusqu'alors. J'ai fini dernier [avant que Tsunoda ne soit pénalisé, ndlr]. Je sais que je partais des stands, mais quand même, ne pas gagner de terrain depuis la dernière place, ce n'est pas ce dont cette voiture est capable. Quand on voit son rythme sur un tour, il devrait être possible de faire une meilleure course que ça."

Quant à savoir comment les problèmes peuvent être résolus : "C'est très complexe. Ce n'est pas une seule chose, c'est une combinaison de choses, et c'est quelque chose de très complexe à résoudre. Mais je donne toute ma confiance à l'équipe, et je suis convaincu que nous pouvons rebondir et améliorer la situation."

Propos recueillis par Adam Cooper

