Les notes du Grand Prix d'Autriche 2023

Les lauriers pour Max Verstappen

Note : 10

Encore une copie parfaite pour Verstappen, qui a signé deux pole positions et deux victoires ce week-end. D'ailleurs, sa victoire en Autriche fait de lui le cinquième pilote le plus victorieux de l'Histoire, derrière Hamilton, Schumacher, Vettel et Prost. À 25 ans seulement ! C'est indiscutable : le Néerlandais est en état de grâce en ce moment, et personne n'est en mesure de l'arrêter.

Le vainqueur Max Verstappen, Red Bull Racing

Le bonnet d'âne pour la F1

Note : 0

Nous ne souhaitons pas blâmer un pilote en particulier cette fois-ci mais plutôt l'ensemble de la F1. Le triste spectacle proposé au GP d'Autriche, avec une direction de course débordée par les infractions des pilotes concernant les limites de piste et un classement validé plus de quatre heures après l'arrivée, est indigne de la F1. Il ne faut pas jeter la pierre aux pilotes, après tout comment peut-on juger à la perfection sa position en piste lorsque l'on déplace une masse de 800 kg à plus de 200 km/h ? C'est plutôt les actions des dirigeants face au problème des limites de piste qui dérangent. Ces derniers souhaitent clairement éviter les débordements, le problème étant qu'ils n'utilisent pas des moyens à la hauteur de leurs ambitions. Une timide ligne blanche séparant des centaines de mètres carrés d'asphalte et des effrayants vibreurs "saucisses" qui cassent les machines et les pilotes ne sont pas adaptés.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Kevin Magnussen, Haas VF-23

Charles Leclerc

Note : 8

Il a semblé moins performant que Sainz en début de Grand Prix, et il est passé à côté de son samedi, mais Leclerc a sans doute représenté la plus grande menace pour Verstappen ce week-end.

Sergio Pérez

Note : 7

Circonstance atténuante, Pérez était malade. On peut donc l'excuser pour son horrible séance de qualifications. Au moins, il a fait une belle remontée en course.

Lando Norris

Note : 9

Sans un sprint raté, Norris aurait eu un 10/10. Week-end excellent pour le pilote McLaren.

Lando Norris, McLaren MCL60

Fernando Alonso

Note : 9

Aston Martin était moins en verve ce week-end mais Alonso a eu la présence d'esprit de rester dans les clous pour profiter de la pluie de pénalités d'après-course. Point négatif : Stroll l'a battu lors du sprint.

Carlos Sainz

Note : 7

Pour une fois, Sainz n'a pas eu à rougir du rythme de son coéquipier. Un mauvais arrêt au stand lui a fait perdre le contact sur le Monégasque, mais il a offert une superbe défense face à Pérez en fin de course. Ses pénalités pour passages répétés hors des limites de piste lui coûtent des points dans sa note finale.

George Russell

Note : 7

Comme pour Alonso, Russell s'est tenu loin des zones de dégagement asphaltées, et cela est récompensé par une septième place, le tout sur un circuit qui n'a pas mis la W14 en valeur. Saluons également son pari gagnant avec les slicks lors du sprint.

Lewis Hamilton

Note : 7

L'on peut comprendre sa frustration de début de course, lorsqu'il avait toutes les peines du monde à garder Norris derrière lui sans quitter la piste, mais les règles sont les règles. Il est d'autant plus étonnant de voir un septuple Champion du monde commettre autant d'écarts.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Lance Stroll

Note : 7

Une fois n'est pas coutume, Stroll a plus ou moins été dans les temps d'Alonso ce week-end. Devançant son coéquipier lors du sprint et sur la grille, il est toutefois rentré dans le rang en course. Une stratégie agressive et un pilotage sage lui permettent d'inscrire deux points.

Pierre Gasly

Note : 6

Alpine n'a pas montré son meilleur visage sur le Red Bull Ring mais Gasly est parvenu à sauver les meubles avec un point, qui aurait pu être doublé sans une pénalité post-course.

Alexander Albon

Note : 8

Encore un week-end solide pour Albon, qui porte Williams à bout de bras. En dépit de la belle vitesse de pointe de sa machine, il n'a pas été en mesure de rester dans le top 10, mais on ne peut pas vraiment le lui reprocher.

Alex Albon, Williams FW45, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Esteban Ocon, Alpine A523, Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Zhou Guanyu

Note : 5

Zhou Guanyu s'est illustré par sa discrétion pendant ce week-end mais a le mérite d'avoir fini la course devant son coéquipier.

Logan Sargeant

Note : 4

Victorieux sur le Red Bull Ring en Formule 2 l'an dernier, Sargeant était attendu au tournant ce week-end après plusieurs contre-performances. Mais l'Américain a encore déçu.

Esteban Ocon

Note : 3

Trente-cinq secondes de pénalité, dont trente rien que pour le non-respect des limites de piste, c'est une véritable performance. Dommage que celle-ci ne rapporte pas de points.

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team

Valtteri Bottas

Note : 4

Aux abonnés absents.

Oscar Piastri

Note : 3

L'Australien ne disposait pas de la MCL60 évoluée, contrairement à Norris. Mais est-ce que cela suffit à expliquer un tel écart de performance entre les deux pilotes McLaren ce week-end ?

Nyck de Vries

Note : 2

Contrairement aux pilotes en queue de peloton, que l'on ne voit presque jamais sur les écrans, Nyck de Vries a eu quelques caméras braquées sur lui pendant le GP. Manque de chance, c'était pour montrer les moments où il poussait Magnussen en dehors de la piste.

Sortie de piste de Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Kevin Magnussen

Note : 3

À la fois malmené par sa Haas et par De Vries en course, Magnussen n'a de toute façon pas été aussi rapide que son coéquipier ce week-end.

Yuki Tsunoda

Note : 3

Un peu trop optimiste dans le premier virage, Tsunoda a ensuite visité le bac à gravier du virage 4 et accumulé au total 30 secondes de pénalité avec divers passages hors des limites. C'est moins qu'Ocon, certes, mais cela reste impressionnant.

Nico Hülkenberg

Non noté

Héros du samedi, Hülkenberg n'a pas été aussi foudroyant le dimanche, principalement en raison de son matériel. Son moteur lui a peut-être fait une fleur en rendant l'âme au 12e tour, lui évitant ainsi de vivre une course faite de frustration.