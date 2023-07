Sainz "dans une bonne période" mais frustré par la stratégie Ferrari

Sixième d'un Grand Prix d'Autriche lors duquel il pensait pouvoir se battre pour la deuxième place, finalement décrochée par son coéquipier Charles Leclerc, Carlos Sainz a quitté le Red Bull Ring avec énormément de frustration. D'impuissance aussi, le pilote Ferrari estimant avoir fait du mieux possible mais avoir été défavorisé par la stratégie mise en place par son écurie lors du premier arrêt au stand.

Après avoir mis Leclerc sous pression dès les premiers tours, sans toutefois obtenir la consigne d'équipe qu'il espérait probablement, Sainz est rentré dans la foulée de son voisin de garage pendant la neutralisation de la course par la voiture de sécurité virtuelle. Une décision qu'il a immédiatement remise en cause et qu'il peinait à digérer à l'arrivée.

"J'étais très rapide dans le premier et le deuxième relais", explique-t-il. "Naturellement, le deuxième relais était déjà compromis par le premier arrêt au stand. M'arrêter derrière Charles et être repris par la fin de la voiture de sécurité virtuelle m'a fait perdre six ou sept secondes. Ça m'a fait perdre des places que je n'aurais pas dû perdre par rapport à certaines voitures, et j'ai donc dû attaquer avec le pneu medium pour les dépasser, et prendre une pénalité pour les limites de piste. Ma course était compromise à partir de ce moment-là, mais si on regarde le rythme, j'étais très rapide."

Ferrari n'a pas souhaité inverser les positions en début de course.

Carlos Sainz estime tout simplement que Ferrari a raté une opportunité évidente de signer un double podium derrière l'intouchable Max Verstappen.

"Je suis tout simplement frustré", admet-il. "Ça fait plusieurs Grands Prix que j'ai beaucoup de rythme. J'aimerais pouvoir le maximiser un peu plus, car je suis très rapide cette année, surtout en course. J'ai le sentiment d'avoir fait un gros pas en avant… mais je pense qu'aujourd'hui, on pouvait faire deuxième et troisième. Je suis très content de ma performance du jour. Je pense avoir fait des manœuvres propres, j'ai bien défendu. Dès que j'arrivais sur une voiture, je la dépassais."

"J'ai bien géré mes pneus tout en attaquant. C'est pourquoi je suis frustré, car j'ai du mal à voir le positif d'une quatrième place [sixième après la nouvelle pénalité, ndlr] avec tout le rythme, les dépassements et les défenses. Je suis clairement dans une bonne période personnellement au niveau du pilotage, c'est pour ça que je suis frustré par le fait de ne pas maximiser le nombre de points inscrits."