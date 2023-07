La FIA avait recommandé l'installation de bacs à gravier en Autriche

Les limites de piste ont monopolisé l'attention tout au long du week-end du Grand Prix d'Autriche, conduisant les commissaires à prononcer un nombre incalculable de pénalités, y compris plusieurs heures après la course. Le directeur de course Niels Wittich avait pourtant préconisé l'installation de bacs à gravier dans les derniers virages du Red Bull Ring, sans obtenir gain de cause. Cette recommandation avait été faite aux organisateurs dans la foulée de l'édition 2022.

Les dirigeants de la F1 ont ouvert une enquête après les plus de 1200 cas litigieux survenus rien que pendant la course, dans l'espoir de régler cette question à l'avenir. La FIA s'est retrouvée en grande difficulté pour juger tous les dépassements de limite de piste en temps réel, compte tenu de leur nombre important. L'instance n'a pas été entendue sur la question des bacs à gravier, tandis que le test de vibreurs particulièrement pénalisant n'a pas été reconduit en raison des préoccupations qu'ils suscitaient pour la sécurité.

L'an passé, Niels Wittich a écrit officiellement aux promoteurs du Red Bull Ring pour demander des modifications au niveau des virages 9 et 10. Il conseillait vivement la mise en place de bac à gravier pour gérer naturellement le problème des limites de piste à cet endroit. Cette requête n'a pas été suivie en raison des complications liées à l'utilisation de la piste par le MotoGP, qui préfère disposer de grandes zones de dégagement.

Le déroulé du week-end devrait toutefois permettre à la FIA de mettre un peu plus la pression sur les propriétaires du circuit en vue de 2024, et dans l'espoir de trouver une solution qui pourrait être commune à la F1 et au MotoGP.

"Je pense qu'il faudrait une bande de gravier, ou quelque chose de dissuasif pour les pilotes", estime Christian Horner, directeur de Red Bull. "Le problème, c'est qu'il est très difficile pour les pilotes de voir les bandes blanches depuis la voiture, et il faut donc agir au feeling. Le circuit vous invite à y aller. C'est quelque chose qu'il faut envisager pour l'an prochain, ajouter de la dissuasion pour que les pilotes ne soient pas attirés par cette partie de la piste. L'argument, c'est toujours le MotoGP, mais je pense qu'il faut quelque chose de flexible et d'utile à la Formule 1."

Pour Toto Wolff, directeur de Mercedes, "il n'y a que deux solutions", pour faire face à cette problématique : "Soit on revient aux vibreurs saucisses et on casse les pilotes et les voitures, mais alors personne ne devra s'en plaindre. Soit on les supprime complètement et on laisse les pilotes prendre la trajectoire la plus rapide. C'est ce que Niki Lauda a toujours dit."