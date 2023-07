Ocon : "On méritait les cinq secondes de pénalité"

Après une fin de course intense lors du sprint, où Esteban Ocon avait réussi à sauver les deux points de la septième place, la course du dimanche n'aura pas été du même tonneau. Le Français l'a terminée au 12e rang sur la piste, place à laquelle il avait pris le départ.

Sa course a connu comme principal tournant sa pénalité pour unsafe release, après avoir été relâché pendant qu'une Williams passait à côté du stand Alpine. Une sanction qu'Ocon juge méritée, au micro de Canal+ : "Pas une bonne course, clairement, la pénalité c’est sûr qu’elle n’a pas aidé. On la mérite, hein, on ressort clairement avec une Williams sur le côté, donc voilà, c’est pas une release safe, comme la pénalité l’indique, donc on mérite cinq secondes."

Le rythme affiché par l'A523 n'a en sus pas été véritablement bon au fil des 71 tours de l'épreuve : "Après ça, du coup, ça ne nous a pas aidé sur le reste de la course. On partait déjà en dehors des points mais la vitesse n’était pas très bonne à cette course, clairement on n’allait pas aussi vite que les courses précédentes donc on a un peu de travail pour voir pourquoi la voiture n’a pas été si bonne ce week-end et revenir plus forts en Angleterre dans quelques jours. Mais on a quelques idées des raisons pour lesquelles ça n’a pas été au top ce week-end et c’était bien de marquer des points hier."

Amené à évoquer le regain de forme de McLaren avec les évolutions installées sur la MCL60 de Lando Norris, Ocon reconnaît des progrès mais tempère tout de même cela par l'historique récent de l'écurie au Red Bull Ring.

"Ouais, leurs nouveautés marchent très bien, ça c’est clair. Mais il faut se rappeler que McLaren était sur le podium ici pas mal de fois dans le passé, donc c’est un circuit qui leur va plutôt bien. On verra quand on va retourner sur un circuit un peu plus normal. Nous aussi on a des choses qui arrivent sur les prochaines courses, pas mal de steps donc on verra où on se situe ; mais oui, ils ont fait un beau pas en avant ce week-end."

Après révision par la FIA, Esteban Ocon a finalement écopé de 30 secondes de pénalité supplémentaires, se classant finalement 14e.