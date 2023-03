Magnussen : Haas est entré dans une "nouvelle ère" en 2023

Charger le lecteur audio

En l'espace d'une saison, Haas s'est transformé. L'équipe américaine, alors exsangue sur le plan des performances et devant composer avec un duo de pilotes inexpérimentés et prompts aux accidents, est aujourd'hui une structure détentrice d'une pole position, pouvant compter sur deux des pilotes les plus expérimentés de la grille et surtout sur le parrainage de l'entreprise MoneyGram qui lui permet désormais de toucher la limite du plafond budgétaire.

Haas a donc toutes les cartes en main pour s'améliorer davantage en 2023 et s'imposer dans le milieu de grille. Selon Kevin Magnussen, il ne s'agit pas d'un objectif irréalisable compte tenu des changements qui ont eu lieu au sein de l'écurie.

"Haas a clairement franchi un cap, je dirais que l'équipe entre dans une nouvelle ère", a-t-il confié en réponse à Motorsport.com. "C'est super, nous avançons dans la bonne direction et ce sera emballant de voir où nous irons. Tout le monde dans l'équipe peut voir que nous sommes dans une bonne position et que nous nous rapprochons de la réalisation des objectifs que nous avons pour l'équipe. Et les progrès motivent tout le monde."

Après avoir volontairement fait l'impasse sur le développement de sa F1 de 2021 et introduit une seule évolution majeure pour sa F1 de 2022, certes bien née mais rapidement surclassée, Haas va se montrer plus agressif à cet égard en 2023 avec un développement continu de la VF-23, ce qui devrait en principe atténuer les performances en dents de scie de l'écurie américaine l'an passé.

"Il est très clair que nous sommes mieux préparés pour la saison par rapport à l'année dernière", a ajouté Magnussen. "Nous pouvons nous rendre sur chaque circuit, que ce soit à Bakou ou à Monaco, et sentir que nous pouvons optimiser la voiture. C'est quelque chose qui coûte de l'argent, donc le fait que nous ayons un petit coup de pouce avec MoneyGram comme sponsor titre montre que nous avons été capables de créer un intérêt autour de l'équipe l'année dernière pour faire ce grand pas en avant et les avoir à bord. J'espère que cela va nous faire bien progresser."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas