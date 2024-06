Magnussen sur Pérez : "Je n'aurais pas dû lui faire confiance"

Vos retours sur Monaco à tête reposée ?

J'ai [de nouveau] regardé [l'accident] bien sûr, de nombreuses fois […] Votre point de vue sur ce qui s'est passé change quand vous regardez les choses de l'extérieur la plupart du temps. Mais dans ce cas-là, il n'a pas tellement changé. Vous savez de mon côté, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. C'est coûteux pour l'équipe et ce n'était pas nécessaire.

Peut-être que le ratio risque/récompense ne valait pas le coup ?

Le fait est qu'il m'a vu, et je savais qu'il m'avait vu. Si vous n'êtes pas sûr que [l'autre pilote] vous a vu, le risque est trop grand [pour continuer le dépassement]. Donc, dans ce cas-là, si je n'étais pas sûr qu'il m'avait vu, j'aurais probablement juste renoncé. Mais il était très clair pour moi qu'il m'avait vu, j'ai donc pensé qu'il allait laisser la largeur d'une voiture [avec le rail]. J'ai cru qu'il allait le faire, alors qu'avec le recul, je n'aurais pas dû lui faire confiance. Mais cela ne change rien au fait qu'il n'ait pas laissé une largeur de voiture. Peut-être qu'avec mon expérience, j'aurais dû savoir que certains pilotes ne laissent pas toujours l'espace nécessaire. Il y a toujours un risque qu'ils ne le fassent pas.

Aviez-vous encore une chance de vous dégager une fois votre roue avant gauche devant sa roue arrière droite ?

Vous arrivez à un point où vous êtes si près du mur et où sa roue arrière se rapproche tellement que vous êtes bloqué parce que si vous freinez, il va taper votre roue avant avec l'avant de sa roue arrière. Il y a donc un moment où c'est le point de non-retour. Et vous êtes dans... vous êtes à sa merci. Mais vous savez, avant cela, j'étais persuadé qu'il m'avait vu, parce que dès que j'ai eu la vitesse, il est allé à droite pour me couvrir. Il m'a vu, il n'y a aucun doute. On peut regarder sa caméra embarquée et voir qu'il vérifie son rétroviseur à plusieurs reprises. Donc, oui, si je n'avais pas eu la certitude qu'il m'avait vu, j'aurais probablement fait machine arrière.

VIDÉO - Énorme crash au départ du Grand Prix de Monaco

Certains pilotes sont plus agressifs, dont quelques-uns avec lesquels vous avez des antécédents. Avez-vous été surpris que Sergio Pérez ne vous laisse pas d'espace ?

Je ne vois pas Checo comme un pilote dangereux ou quoi que ce soit d'autre. Mais j'ai été surpris qu'il ne me laisse pas de place. Vous savez, il est clair qu'il me tassait contre le mur pour m'intimider et me faire reculer, mais je ne pense pas que ce soit la façon dont nous devrions piloter. Il ne peut pas argumenter qu'il ne m'a pas vu ; il m'a vu, on ne peut pas le nier. Alors oui, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas lâché, parce que j'avais confiance dans le fait qu'il me laisserait de l'espace puisqu'il m'avait vu.

Vous avez parlé à votre équipe ?

Oui, c'était une journée coûteuse. Ce n'est pas comme si nous étions en très bonne position sur la grille. En partant des deux dernières places, ça n'allait pas être une grande journée quoi qu'il arrive. Et je pense que c'est surtout le coût qu'un accident comme celui-ci engendre, [c'est] très lourd pour l'équipe. C'est ce qui est le plus grave. À part que quelque chose arrive à quelqu'un, évidemment, [mais sinon] c'est la pire chose qui puisse arriver...