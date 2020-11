Le directeur de Pirelli F1 testé positif au COVID-19

Directeur de Pirelli F1, Mario Isola a été testé positif au COVID-19 alors qu'il se trouvait dans le paddock de l'Istanbul Park ce week-end, à l'occasion du Grand Prix de Turquie. L'Italien s'est placé à l'isolement et tous les protocoles susceptibles d'être déclenchés dans un tel cas de figure l'ont été. "La FIA, la Formule 1 et Pirelli confirment que Mario Isola, directeur de Pirelli F1 et Compétition, a été testé positif au COVID-19 le dimanche 15 novembre lors du Grand Prix de Turquie", annonce un communiqué.



L'état de santé de Mario Isola n'inspire actuellement aucune inquiétude, mais la problématique essentielle en ces temps de pandémie mondiale est de prendre toutes les précautions nécessaires afin de traquer le moindre autre cas positif dans le paddock. "Mario a été testé positif lors du dépistage régulier pratiqué dimanche", ajoute le communiqué. "Il est désormais à l'isolement et est asymptomatique, il suivra les recommandations médicales locales. Tous les cas contacts proches ont été déclarés, testés à nouveau, et aucun autre cas positif n'a été avéré. Mario Isola sera rapatrié en Italie conformément aux protocoles en vigueur."

Au printemps dernier, pendant la première vague de la pandémie en Italie, Mario Isola avait repris son métier d'ambulancier pour participer à l'effort national de lutte contre le COVID-19.



Depuis le début de la saison au mois de juillet, la F1 évolue avec des protocoles très stricts mis en place pour éviter toute propagation du COVID-19 tout en permettant aux Grands Prix d'avoir lieu. Un principe de bulle sociale et de sous-groupes est notamment en vigueur, permettant de rapidement circonscrire à quelques personnes seulement la recherche des cas contacts dans le cas d'un test positif, sans affecter le travail des autres.

Plusieurs cas positifs ont déjà été déclarés depuis le début du championnat, les plus médiatisés d'entre eux jusqu'à présent restant ceux des pilotes Racing Point, Sergio Pérez et Lance Stroll, qui ont tous les deux manqué des épreuves et été remplacés à chaque fois par Nico Hülkenberg.



Chaque semaine, la FIA et la F1 communiquent l'état des lieux des tests. Vendredi dernier, neuf personnes avaient été déclarées positives parmi les 2543 dépistages pratiqués dans le cadre des Grands Prix entre le 6 et le 12 novembre. L'un d'entre eux était Simon Roberts, directeur de l'écurie Williams, qui n'a donc pas assisté au Grand Prix de Turquie.