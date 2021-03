Marko refuse de voir Red Bull comme le favori après les essais

Le comportement, le rythme et la fiabilité affichés par la Red Bull RB16B aux mains de Max Verstappen et Sergio Pérez lors des essais de Bahreïn a fortement contrasté avec les difficultés rencontrées par Mercedes. De l'avis général, l'écurie autrichienne ressort de ces tests en très bonne position pour aborder la saison, qui débutera justement à Sakhir.

Toutefois, hors de question de laisser les observateurs enfiler à la structure un quelconque costume de favori, notamment parce que Mercedes a souvent démontré ces dernières années sa capacité à rebondir. S'exprimant pour la chaîne allemande RTL, le conseiller spécial de Red Bull, Helmut Marko, s'est montré satisfait des trois jours bahreïnis mais toujours méfiant vis-à-vis de la marque à l'étoile.

"Il s'agissait clairement des meilleurs essais depuis la création de Red Bull Racing", a déclaré Marko. "Tout a fonctionné dès le début. Mais nous savons que Mercedes est le favori, et je suppose qu'ils ont roulé avec beaucoup plus de carburant que nous."

"Le fait qu'ils ne se soient pas vraiment alignés avec les autres au niveau de la charge de carburant, cela montre déjà qu'ils doivent avoir beaucoup de confiance. Donc nous supposons qu'ils ont encore beaucoup de choses en réserve."

"Mercedes est le favori et nous sommes le premier challenger. C'est comme ça que je vois la situation. Derrière, ça va être une bataille. Je pense que McLaren va se démarquer un peu, mais pas au niveau de Mercedes et nous. Le milieu de peloton est certainement plus serré."

Même si l'heure est donc à la minoration de tout avantage, il y a bien un domaine dans lequel Marko l'accepte : celui du comportement de la voiture. "Par rapport à Mercedes, notre voiture semble nettement plus calme. Bien sûr, cela rend les choses plus faciles pour un pilote. Elle est prévisible, et vous pouvez mieux travailler à la limite."

"Mais c'était aussi l'objectif. Nous ne voulions pas rendre la voiture plus lente pour qu'elle soit plus facile à contrôler. Nous voulions une voiture rapide qui soit prévisible. Et je pense que nous y sommes bien parvenus."

Marko pense également que Pérez a déjà montré lors des essais s'être bien adapté à son passage chez Red Bull et qu'il devrait faire le poids face à Verstappen, notamment le dimanche. "Avec sa routine et son expérience, nous nous attendons déjà à ce qu'il soit très proche de Verstappen, au moins en course."