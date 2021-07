Marko sous-entend que Russell a signé avec Mercedes

C'est dans les jours ou semaines à venir que Mercedes devrait annoncer l'identité du coéquipier de Lewis Hamilton pour la saison 2022 de Formule 1, le septuple Champion du monde ayant prolongé son contrat pour les deux campagnes à venir ; l'on sait déjà que ce second volant se jouera entre Valtteri Bottas, qui pilote les Flèches d'Argent depuis cinq ans, et George Russell, jeune loup aux crocs affûtés et protégé de la marque à l'étoile depuis 2017.

Les performances actuelles de Russell, qui est passé en Q2 lors des neuf Grands Prix déjà disputés cette saison et a frôlé les points à plusieurs reprises pour Williams, font de lui une option attractive pour les autres écuries, puisque son contrat avec la structure de Grove prendra fin au terme de l'année. Red Bull n'y fait d'ailleurs pas exception et souhaiterait associer Russell à Max Verstappen… mais Helmut Marko laisse entendre que l'avenir du jeune Anglais est déjà assuré chez Mercedes.

"Ça vaut certainement le coup d'envisager Russell, vu les performances dont il fait preuve en ce moment chez Williams", déclare Marko dans un entretien exclusif avec Motorsport-Total.com, média affilié à Motorsport.com. "Le seul truc est qu'il s'agit vraiment d'une utopie, car si Mercedes le laissait partir, ce serait un tel faux-pas que je ne peux franchement pas l'imaginer."

Ainsi, lorsque nous lui demandons si Red Bull fera une offre à Russell dans l'éventualité où ce dernier ne courrait pas chez Mercedes l'an prochain, la réponse du conseiller sportif de la marque au taureau est lourde de sens : "Si mes informations sont correctes, la question n'est pas pertinente."

Quant au principal intéressé, il rêve évidemment d'obtenir un baquet chez Mercedes après s'être illustré lorsqu'il a remplacé Lewis Hamilton, positif au COVID-19, au Grand Prix de Sakhir 2020 ; il avait mené la majorité de la course avant d'être victime d'une bévue de l'écurie dans les stands puis d'une crevaison. C'est d'ailleurs à son compatriote qu'il serait associé à Brackley, composant un duo de pilotes anglais.

"J'imagine qu'hypothétiquement, ce pourrait être enthousiasmant pour certains, surtout les fans britanniques", déclare Russell au Silverstone Podcast. "Mais je ne vais pas parler d'hypothèses pour l'instant. Comme je l'ai dit, je veux juste me battre pour la victoire, pour le titre mondial."

"Je me sens prêt. Cela fait trois ans que je gravis les échelons du fond de grille au milieu de tableau, que j'évolue à mon maximum absolu, que j'essaie de tirer le meilleur de l'équipe qui m'entoure. Et je pense que nous avons fait du travail vraiment bon, vraiment solide. Mais c'est différent quand on se bat pour la victoire et pour le titre mondial, comme j'en ai fait l'expérience dans ma carrière en formules de promotion. C'est pour ça que je vis, et j'espère que ce jour viendra plus tôt que tard. J'en ai eu un avant-goût l'an dernier, mais je veux y goûter chaque semaine." Russell a cumulé 20 victoires et 44 podiums en 145 courses en formules de promotion de 2014 à 2018, mais c'est évidemment bien différent depuis qu'il a accédé à la Formule 1 avec Williams.

