Massa attaque la FIA, la F1 et Ecclestone en justice pour le titre 2008

Felipe Massa et ses avocats ont vraisemblablement estimé qu'ils avaient donné suffisamment de temps avant de mettre leur menace à exécution. Plusieurs mois après avoir entamé des démarches, le pilote brésilien est passé au stade supérieur dans sa volonté de faire reconnaître qu'il aurait dû être titré au terme de la saison 2008 de Formule 1.

Ce lundi, il a déposé une plainte au Royaume-Uni dans ce sens. Felipe Massa et ses conseils ont ainsi choisi de saisir la Haute Cour de justice de Londres, avec un dossier à l'encontre de trois parties : Formula One Management (FOM), la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et Bernie Ecclestone, ancien grand patron de la F1.

L'ancien pilote Ferrari est représenté par plusieurs avocats qui l'assistent dans ses démarches. Ce recours désormais officiel à la justice fait suite à une mise en demeure qui avait été envoyée à la FIA et à la FOM.

Adressée au mois d'août, elle mentionnait à l'époque un délai de deux semaines avant d'intenter un recours en justice, puis Felipe Massa et ses avocats avaient accordé davantage de temps à la F1 et à la FIA pour que les deux entités lui apportent une réponse. Selon le Brésilien, aucune n'a décidé de donner suite à son courrier et c'est pourquoi il porte l'affaire devant les tribunaux.

"J'ai toujours dit que je me battrai jusqu'au bout", assure-t-il aujourd'hui. "Comme la FIA et la FOM ont décidé de ne rien faire, nous allons chercher à faire corriger cette injustice historique devant les tribunaux. L'affaire est maintenant entre les mains des avocats, et ils sont pleinement autorisés à faire tout ce qui est nécessaire pour que justice soit faite dans le sport."

Felipe Massa estime que les résultats du Grand Prix de Singapour 2008, entaché par le Crashgate orchestré par l'écurie Renault en demandant à Nelson Piquet de se mettre dans le mur pour provoquer un Safety Car et aider Fernando Alonso à gagner, auraient dû être annulés. Il s'appuie depuis l'an dernier sur des déclarations de Bernie Ecclestone selon lesquelles les instances avaient été mises au courant de cette machination avant la fin de la saison. L'annulation des résultats du GP de Singapour, où le Brésilien avait abandonné, ferait perdre le titre acquis par Lewis Hamilton (McLaren) à son profit.

Un communiqué des avocats brésiliens de Felipe Massa précise : "Monsieur Massa aurait remporté le championnat du monde des pilotes cette année-là. Il demande également des dommages et intérêts pour la perte financière significative qu'il a subie en raison de la défaillance de la FIA, pour laquelle Monsieur Ecclestone et la FOM étaient également complices. Les tentatives de résolution à l'amiable n'ont pas abouti, laissant Monsieur Massa sans autre choix que d'entamer une procédure judiciaire."