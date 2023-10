Massa pas opposé à un partage du titre 2008 avec Hamilton

Felipe Massa s'est lancé depuis quelques mois dans le dossier de la récupération du titre 2008, 15 ans après les événements du Grand Prix de Singapour, où Renault avait fait s'accidenter Nelson Piquet Jr. volontairement pour favoriser les chances de Fernando Alonso. Lors de cette épreuve, Massa avait perdu des points face à Lewis Hamilton, après une erreur dans les stands.

Or, si comme l'équipe juridique du Brésilien le souhaite, ce résultat était purement et simplement annulé, en théorie les classements changeraient en sa faveur et il serait le Champion du monde 2008. Les obstacles à ce qu'un tel scénario se matérialise semblent toutefois nombreux pour le moment.

La FIA et la FOM travaillent à une réponse suite à la demande formulée par Massa. Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, s'est exprimé sur le sujet pour Reuters. Même s'il n'entre pas dans les détails, il assure avoir discuté du dossier avec l'ancien pilote Ferrari, indiquant que la fédération allait se défendre.

"Je lui ai répondu : 'C'est à toi de décider, fais ce que tu penses être bon pour toi, mais la FIA devra se protéger'", a confié Ben Sulayem. "Nous avons nos règles, nos règlements sportifs et nos statuts, qui prévoient qu'après une certaine période, vous ne pouvez plus rien faire... mais les gens peuvent contester cela. Ce n'est pas le livre de Dieu."

Mohammed Ben Sulayem, ici à gauche.

Des propos contestés par Massa, qui assure n'avoir jamais parlé au président de la FIA sur le sujet et n'avoir pas eu de réponse à un message qu'il aurait envoyé pour proposer des discussions. Interrogé sur les affirmations de Ben Sulayem, le vice-champion 2008 a déclaré à Motorsport.com : "J'ai été un peu surpris, car nous n'avons pas eu cette conversation avec lui. Nous n'avons jamais parlé de cette affaire."

"En fin de compte, je n'ai pas eu de discussion avec lui. J'ai envoyé un message expliquant l'affaire et disant que j'étais disponible pour que nous parlions, mais il ne m'a jamais répondu. Nous n'avons jamais eu cette conversation. J'espère et je crois que la FIA doit défendre le sport. Toutefois, il ne s'agit pas de se défendre elle-même, mais de défendre ce qui est juste et ce qui est bon pour la discipline en général. Je pense que c'est là l'essentiel."

Quant à la remarque selon laquelle les statuts de la FIA ne sont pas "le livre de Dieu", Massa a répondu : "En fait, nos avocats le savent, c'est tout ce que j'ai à dire."

Massa dit espérer que la nouvelle génération de dirigeants de la FIA et de la FOM seront ouverts à corriger ce qui, selon lui, constituent des erreurs commises par ces organisations dans le passé, plutôt que d'essayer de se protéger. "Nous comprenons qu'il s'agit des mêmes organisations, mais ce sont des personnes différentes par rapport à celles de cette époque."

"J'espère que les gens d'aujourd'hui démontreront que les choses sont différentes, donc j'espère que les personnes qui sont aux commandes aujourd'hui, à la fois à la FIA et à la FOM, verront que ce type de situation est inacceptable et qu'ils ne peuvent pas tourner le dos à une affaire comme celle-là. J'espère vraiment qu'ils feront le ménage."

Un partage du titre avec Hamilton ?

Lewis Hamilton et Felipe Massa avant le GP du Brésil 2008.

Depuis le début des démarches effectuées par l'équipe juridique de Massa, l'objectif clairement affiché est de voir la couronne mondiale réattribuée. Toutefois, il apparaît difficilement concevable à ce stade de priver Hamilton de son premier titre dans le processus. Aussi, l'idée d'un titre partagé a pu être avancée.

Pour Massa, qu'importe la façon dont les choses sont faites, tant que la justice est au bout du chemin : "Je pense que la chose la plus importante est que la justice soit rendue de la bonne manière. La chose correcte, le travail [de mes avocats], est d'annuler la course [de Singapour]. Je comprends que nous sommes 15 ans après, mais la justice doit être rendue de la bonne manière et c'est pour cela que nous nous battrons."

"Si la justice est rendue et que nous pensons que c'est vraiment la bonne chose à faire [de partager le titre avec Hamilton], surtout parce que [le partage des championnats] s'est produit dans d'autres sports, c'est quelque chose qu'il faut analyser. Mais nous recherchons la justice et le trophée, c'est l'essentiel."

Massa a en tout cas précisé n'avoir eu aucun échange avec Hamilton à ce sujet. "Je n'ai jamais parlé à Hamilton [à ce sujet] et, en fait, je vois que les gens ont très peur de commenter l'affaire. Mais je bénéficie d'un grand soutien, pour être honnête, de la part d'un grand nombre de personnes qui ne peuvent pas parler, et d'un grand soutien de la part des gens dans la rue, de mon pays, et d'autres pays également."

La comparaison avec Abu Dhabi 2021

L'idée d'un changement des résultats du Championnat du monde 2008 aussi longtemps dans le temps après l'épreuve a forcément braqué les regards d'une partie du monde de la F1 sur le cas de la fin du GP d'Abu Dhabi 2021. Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a lui-même expliqué suivre de près l'affaire menée par Massa dans ce contexte.

Pour le Brésilien, cependant, le lien entre les deux dossiers n'est pas forcément évident, jugeant que son cas est celui d'un complot et l'autre une simple erreur. "D'un côté, il y a une manipulation du sport et de l'autre, il y a une erreur. C'est comme quand un arbitre [de football] fait quelque chose de stupide. Ce sont deux choses complètement différentes, mon cas en 2008 et le cas de 2021."

Propos recueillis par Carlos Costa