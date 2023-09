Après Abu Dhabi 2021, Mercedes suit de près l'affaire Massa

Depuis quelques mois, Felipe Massa a replacé le Championnat du monde 2008 sur le devant de la scène en entreprenant une démarche, à la suite de déclarations de Bernie Ecclestone, pour tenter de récupérer le titre mondial de cette saison-là et d'obtenir des indemnités financières.

Le Brésilien, épaulé par un groupe d'avocats, estime que les instances, FIA et F1, ont conspiré contre ses intérêts en n'agissant pas en fin d'année 2008 face à la tricherie de Renault lors du GP de Singapour, ce qui aurait alors coûté la couronne au pilote Ferrari, battu lors de la dernière course par Lewis Hamilton.

La question posée par la démarche est principalement celle de savoir s'il est réellement possible de changer aussi longtemps après une saison son résultat final. Et forcément, le spectre de l'épilogue controversé du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, décisif pour l'attribution de son premier titre mondial à Max Verstappen face à Lewis Hamilton, n'est jamais bien loin dans les échanges.

S'exprimant lors du GP de Singapour 2023, Toto Wolff a déclaré au sujet de l'action lancée par Massa que son écurie gardait un œil dessus, estimant qu'un précédent pourrait être fixé. "Eh bien, c'est intéressant... intéressant à suivre", a lancé le directeur de Mercedes lorsque Motorsport.com lui a demandé son avis sur la question.

"C'est quelque chose que personne n'a vu venir. Les règles sont assez claires en Formule 1. Il s'agit d'une affaire civile. Cela créerait certainement un précédent, quel qu'il soit. Nous regardons cela avec curiosité."

Invité à s'exprimer sur ce que cela pourrait vouloir dire pour 2021, Wolff a répondu : "La FIA a publié une déclaration claire au sujet de la course de 2021. C'est pourquoi nous examinons la question avec intérêt."

Une remarque qui semble être une référence directe à la reconnaissance par l'instance, dans un rapport dont les conclusions ont été rendues en mars 2022, d'une "erreur humaine" et d'un non respect du règlement dans l'application de la procédure de relance de la course. Rapport dans lequel l'instance précisait également que les résultats du Grand Prix et du championnat "sont valides, définitifs et ne peuvent plus être modifiés", ce qui semble bien être tout l'enjeu de l'affaire Massa.

Les statuts de la FIA considèrent que la plus haute autorité pour rendre une décision pouvant modifier les résultats est la Cour d'Appel Internationale, et que tout concurrent s'engage à respecter cela. Si l'action menée par Massa devait montrer qu'une autre autorité juridique est en capacité d'intervenir, Mercedes aurait alors tout loisir de tenter de relancer le dossier d'Abu Dhabi 2021 après avoir renoncé à son action devant la Cour d'Appel.

Avec Matt Kew et Jonathan Noble