Formule 1

Max Verstappen envisage les 24 Heures de Daytona dès 2027

Max Verstappen étudie la possibilité de prendre le départ des 24 Heures de Daytona l'année prochaine. S'il concrétise ce projet, ce sera au volant d'une GT3.

Ronald Vording

Mis à jour: 23 nov. 2026, 17:57

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Photo de : Mark Thompson / Getty Images

En amont du Grand Prix de Las Vegas de Formule 1, Max Verstappen a d'abord fait un détour par Daytona. Le Néerlandais a expliqué qu'il s'y était principalement rendu pour tourner du contenu avec Red Bull, mais cette visite soulève également la question d'une éventuelle participation aux Rolex 24, la course d'endurance disputée sur le circuit routier du Daytona International Speedway.

Interrogé à ce sujet par Motorsport.com lors de la rencontre avec la presse néerlandaise à Las Vegas, Verstappen a révélé qu'une présence sur l'épreuve l'hiver prochain n'était pas exclue. "Nous étudions la possibilité de le faire, mais pour l'instant, cette visite était surtout consacrée au tournage de contenus avec Red Bull."

Daytona figure en bonne place sur la liste des courses d'endurance auxquelles le quadruple champion du monde de F1 souhaite participer. "C'est clairement une course que je veux disputer, oui", a confirmé Verstappen.

C'est aussi l'une des épreuves auxquelles Verstappen pourrait déjà prendre part pendant sa carrière en F1, puisqu'elle se déroule durant la trêve hivernale. La 65e édition des 24 Heures de Daytona est programmée du 28 au 31 janvier 2027.

"Cette course est tout à fait compatible avec ma carrière en F1, alors j'espère pouvoir y participer. Mais il faudra patienter encore un peu pour avoir des nouvelles. Nous avons aussi encore un peu de temps pour nous décider."

Verstappen a précisé qu'il disputerait cette épreuve au volant d'une GT3, ce qui signifierait un engagement dans la catégorie GTD Pro à Daytona.

Les 24 Heures de Daytona 2026.

Photo de: Art Fleischmann

Après ses aventures sur la Nordschleife du Nürburgring et sa participation en tant qu'invité avec sa propre équipe à Portimão, ce serait sa première expérience en GT sur le sol américain.

Concernant les 24 Heures du Mans, Verstappen a déjà indiqué qu'il ne participerait pas à l'épreuve l'année prochaine. Le Néerlandais souhaite aborder sa venue sur le circuit de la Sarthe avec une préparation particulièrement approfondie, mais il a expliqué que Daytona représentait un cas différent.

"Je veux vraiment disputer les 24 Heures du Mans uniquement en Hypercar. Il faut alors bien réfléchir à la manière dont on veut aborder cette course. Veut-on le faire soi-même ou avec une équipe officielle ? J'ai encore le temps d'y réfléchir. Si je veux courir à Daytona ou sur la Nordschleife, ce sera en GT3. Je ne veux pas dire que c'est plus facile, mais c'est un peu plus simple à organiser qu'avec une Hypercar."

Lorsqu'on lui a fait remarquer qu'il allait offrir aux passionnés de sport automobile une belle occasion de vibrer pendant la trêve hivernale de la F1, à l'image de Fernando Alonso sur le Dakar, il a souri : "C'est plutôt sympa, non ? J'aime toujours voir des pilotes faire autre chose en dehors de la F1 et prendre du plaisir dans d'autres disciplines."

"La saison de F1 est déjà suffisamment longue, bien sûr, mais si je peux combiner cela avec la possibilité d'emmener ma famille, par exemple, j'essaierai quand même de participer à d'autres épreuves."

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Cela devrait probablement aussi s'appliquer aux 24 Heures du Nürburgring en 2027, même si les courses préparatoires de la NLS entrent en conflit avec certains Grands Prix de F1. Verstappen a toutefois plaisanté : "Heureusement, je connais déjà ce circuit !"

Il réfléchit encore à l'organisation d'une journée d'essais avec son équipe dans le cadre de la préparation de la course de 24 heures dans l'Eifel.

"Mais il faut bien sûr aussi voir avec le circuit quels jours sont possibles. Nous allons donc étudier la possibilité de programmer une nouvelle journée d'essais, car c'est ce que fait toute bonne équipe qui participe à cette course. C'est donc quelque chose que nous allons clairement envisager."

Max Verstappen en GT3 sur la Nordschleife.

Photo de: ADAC Motorsport

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