Formule 1 GP de Mexico

Max Verstappen met les choses au clair avec Liam Lawson, mais reste évasif sur le baquet chez Racing Bulls

Les deux pilotes sont revenus samedi matin sur leur accrochage lors des essais libres au Mexique. Interrogé sur celui qui mérite le baquet chez Racing Bulls en 2027, Max Verstappen s'est contenté de souligner que l'émergence de jeunes talents rendait la décision particulièrement difficile.

Ronald Vording

Publié: 1 nov. 2026, 07:29

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Photo de : Mark Thompson / Getty Images

Max Verstappen a signé le quatrième temps des qualifications du Grand Prix de Mexico, mais devra reculer d'une place sur la grille, ce qui le fera s'élancer depuis la troisième ligne. La raison est pour le moins surprenante : un contact avec Liam Lawson, deux pilotes des équipes Red Bull s'étant accrochés lors des EL2.

Verstappen s'était montré plutôt direct devant les médias vendredi, déclarant notamment qu'il "n'avait aucune idée de ce qui avait traversé l'esprit de Liam" et qu'il ne trouvait pas ce comportement "très intelligent" de la part d'un pilote qui se bat encore pour conserver sa place en vue de la saison 2027 de F1.

À ce stade, l'incident semblait devoir entraîner des conséquences relativement mineures, ce qui rend la pénalité sur la grille finalement infligée d'autant plus surprenante.

"Que penser de cette pénalité ? C'est un peu comme lorsqu'on regarde d'autres sports et que l'on voit parfois certaines décisions être prises. On peut être d'accord ou pas", a déclaré Verstappen. "Bien sûr, j'ai mon propre avis sur la question, mais j'ai déjà dit tout ce que je voulais dire à ce sujet, y compris en interne."

Un passage du rapport des commissaires de la FIA a particulièrement retenu l'attention : celui expliquant qu'un tel incident aurait normalement donné lieu à un avertissement, mais que les commissaires souhaitaient cette fois faire un exemple.

Cette décision s'expliquait en partie par le fait que le sujet avait été abordé lors de la réunion des team managers et, en partie, parce qu'après plusieurs incidents similaires en essais libres, les commissaires estimaient qu'il était temps de mettre un terme à ce type de comportement.

Interrogé par Motorsport.com sur sa surprise de voir les commissaires faire un exemple avec lui, Verstappen a répondu lors de son point presse réservé aux médias néerlandais dans le paddock : "Non, ça ne me surprend pas, parce que c'est déjà arrivé à plusieurs reprises par le passé, y compris pour d'autres choses. Mais bon, c'est comme ça. On n'y peut rien. Si, pour eux, cela mérite déjà une pénalité, alors c'est une pénalité..."

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait le sentiment d'être souvent pris pour cible par les commissaires pour servir d'exemple, le Néerlandais a répondu : "Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. C'est comme ça."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de: Manuel Eletto / Getty Images

Lawson présente ses excuses à Verstappen

Samedi matin, Verstappen s'est entretenu avec Lawson pour mettre les choses au clair. Selon ce dernier, ils ont réussi à régler le problème.

"Évidemment, ce n'est pas idéal et c'est quelque chose qui ne devrait jamais arriver pendant les essais libres", a expliqué Lawson au lendemain de l'incident. "Je suis allé voir Max ce matin pour m'excuser, parce que ce n'était évidemment jamais mon intention d'entrer en contact avec lui. Ce n'est bon pour aucun de nous deux et j'en tirerai les leçons pour la suite."

Interrogé par Motorsport.com sur sa surprise face aux propos très fermes de Verstappen vendredi, le Néo-Zélandais a répondu : "Je pense que tout cela est désormais réglé également. Évidemment, je n'ai pas fait de médias hier, mais quand on sort tout juste d'une séance, l'adrénaline est encore présente."

"Au final, seul Max sait ce qu'il ressent, mais comme je l'ai dit, je n'ai jamais eu l'intention d'entrer en contact avec lui. Je lui présente donc mes excuses."

Le moment le plus intéressant est peut-être survenu lors du point presse réservé aux médias néerlandais, lorsque Verstappen a été interrogé sur le pilote qui, selon lui, mérite le baquet chez Racing Bulls en 2027 : Lawson ou Nikola Tsolov, membre du programme junior de Red Bull ?

Débarrassé de la frustration de la veille et de l'adrénaline évoquée par Lawson, Verstappen s'est malgré tout gardé de soutenir sans réserve son ancien coéquipier.

"C'est toujours un peu problématique, évidemment, lorsqu'on a beaucoup de pilotes talentueux et que l'un d'eux commence à obtenir de très bons résultats à un moment donné", a-t-il déclaré. "Est-ce qu'on va lui donner sa chance ou non ? Je laisse l'équipe en décider."

Invité à donner son avis personnel sur la question, Verstappen a laissé entendre qu'il en avait bien un, mais qu'il préférait le garder pour lui : "Oui, je n'ai pas besoin de le dire."

De son côté, Lawson attend toujours une décision, comme il l'a rappelé après les qualifications au Mexique. Interrogé sur sa confiance quant à ses chances de rester sur la grille de Formule 1 l'année prochaine, il a conclu : "La Formule 1 est un sport difficile. J'essaie donc de faire de mon mieux en ce moment et de marquer des points à chaque course où je le peux, mais ce n'est pas moi qui prends cette décision."

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