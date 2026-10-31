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Formule 1 GP de Mexico

Verstappen "dans le coup pour la pole" mais frustré par le trafic

Max Verstappen a regretté de ne pas avoir pu boucler son dernier tour lors des qualifications du Grand Prix de Mexico. Le quadruple champion du monde estime que son chrono était "dans le coup pour la pole" avant de tomber sur Lando Norris dans le dernier secteur.

Jake Boxall-Legge Stuart Codling

Publié: 31 oct. 2026, 23:27

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Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen comptait près d'un dixième d'avance sur le temps finalement réalisé par Lewis Hamilton, auteur de la pole position, à l'issue du deuxième secteur. Après avoir signé le meilleur premier secteur, il avait ensuite égalé le Britannique dans la deuxième partie du tour.

Mais la tentative de Verstappen a ensuite mal tourné. Après avoir subi les turbulences aérodynamiques des voitures qui le précédaient au virage 12, il s'est retrouvé contraint de se faufiler entre Isack Hadjar et Lando Norris à l'approche du virage 13. Norris a tenté de se décaler sur la droite, mais cette manœuvre a perturbé Verstappen, qui a ensuite bloqué ses roues dans le virage serré à gauche du Foro Sol.

Le pilote Red Bull a donc dû abandonner son tour. Sa première tentative lui avait permis de décrocher la quatrième place, mais il devra reculer d'une position sur la grille en raison de sa pénalité pour son accrochage avec Liam Lawson lors des EL2, dans cette même portion du stadium. Il s'élancera donc derrière Kimi Antonelli dimanche.

"Je suis arrivé au virage 12 et j'ai vu une voiture au ralenti devant moi. C'est donc déjà à cet endroit que l'on perd du temps à cause des turbulences aérodynamiques", a expliqué Verstappen.

"Ensuite, j'ai également vu une voiture [celle de Norris] se décaler sur la droite, ce qui n'est pas ce que l'on souhaite dans ce virage. En arrivant au virage 13, j'avais déjà une trajectoire un peu différente et je perdais mes repères, car on a toujours des points de référence pour le freinage. Or, il y avait une voiture devant moi et je ne pouvais donc pas les voir."

"Quand on est évidemment à la limite en qualifications et que l'on perd tous ces repères, avec en plus un angle de la voiture légèrement différent, cela provoque un blocage de roue."

"Pour moi, le grip n'a fait que s'améliorer au fil des qualifications. Il était catastrophique lors des essais, donc il n'a fait que progresser pendant les qualifications. Il n'y avait donc pas grand-chose à redire. Nous étions dans le coup pour la pole. Mon dernier tour était clairement dans les temps pour aller chercher la pole, mais malheureusement, nous n'avons pas pu le terminer."

Max Verstappen partira 5e sur la grille à Mexico.

Photo de: Manuel Eletto / Getty Images

Alors qu'il pourrait devoir remonter dans le peloton lors de la course de Mexico, s'il ne parvient pas à gagner plusieurs positions au départ, Verstappen s'attend à ce que le moteur fonctionne à haute température et nécessite une certaine gestion dimanche.

Il a ajouté que, malgré la longue ligne droite menant au premier virage, il aurait préféré partir en pole plutôt que de dépendre des autres voitures à l'approche du premier virage ou de s'exposer au risque de surchauffe en restant dans leur sillage.

"Tout va chauffer, on le sait. Mais il s'agira probablement surtout de voir comment le moteur va réagir lorsqu'il fonctionnera à très haute température. Nous n'avons peut-être pas beaucoup roulé dans ces conditions, mais j'imagine que tout le monde sera logé à la même enseigne."

"Il est toujours très difficile de suivre une autre voiture ici à cause des températures, mais je pense que nous devons d'abord voir quel sera le rythme de la voiture."

"Ici, je préférerais toujours partir en pole. Si l'on prend un bon départ, normalement, tout va bien et on peut se battre. Les autres peuvent être à votre hauteur, mais ils ne vont pas forcément vous dépasser facilement. Il s'agit alors simplement de se battre jusqu'au virage. Mais tout dépend de votre départ."

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