Mazepin et Latifi lourdement pénalisés, les 6 autres pilotes épargnés

L'accrochage entre Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen survenu dans le dernier tour du Grand Prix d'Autriche 2021 de Formule 1 a logiquement déclenché le déploiement de drapeaux jaunes. Les deux hommes sont en effet sorti de piste à haute vitesse au niveau du virage 5, heureusement sans rien toucher et sans revenir sur la piste. Toutefois, la zone a été immédiatement placée sous régime de double drapeau jaune.

Dans la foulée de l'incident, plusieurs pilotes, qui terminaient leur épreuve, sont passés et ont visiblement flirté avec la limite du ralentissement qui doit s'opérer en pareilles circonstances. Ainsi, après la course, ce ne sont pas moins de huit concurrents qui ont dû se rendre au bureau des commissaires pour s'expliquer. Dans l'ordre d'arrivée, l'on retrouvait : Carlos Sainz, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi et Nikita Mazepin.

Les décisions finales rendues en début de soirée au Red Bull Ring ont épargné les six premiers pilotes de cette liste. Le mot d'ordre du jour pour les décisions des commissaires étant visiblement la brièveté, voici comment ces six décisions ont été justifiées de façon invariable pour expliquer l'absence de sanction : "Les commissaires ont accepté le fait que le pilote avait agi de façon appropriée dans les secteurs sous double drapeau jaune."

En revanche, la limonade n'a pas été la même pour les deux derniers, à savoir Lafiti et Mazepin, qui ont eux été sanctionnés lourdement, comme souvent en pareil cas. Le Canadien et le Russe ont écopé d'un stop-and-go qui, converti en temps, équivaut à 30 secondes de pénalité sur le temps de course et trois points de pénalité sur leur Super Licence, portant leurs totaux respectifs sur les 12 derniers mois à 6 et 5.

Sans surprise, la justification est là aussi très courte : "Les commissaires ont analysé la télémétrie du pilote concerné qui n'a pas suffisamment ralenti pour le secteur sous double drapeau jaune."

Ironiquement, alors que dans le même temps Kimi Räikkönen a lui aussi été pénalisé pour sa responsabilité dans l'incident qui a provoqué le drapeau jaune, le Finlandais gagne une position sur Latifi (passant de 16e à 15e) puisqu'il a été sanctionné de 20 secondes et que seulement 1,5 seconde séparait la Williams et l'Alfa Romeo à l'arrivée.