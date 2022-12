McLaren nomme Palou comme pilote de réserve

Charger le lecteur audio

Álex Palou prend du galon chez McLaren. Le champion IndyCar 2021 est dans le giron de l'écurie britannique depuis cette année, avec notamment un imbroglio quant à sa situation contractuelle dans le championnat nord-américain, suivi par plusieurs séances d'essais avec l'équipe de Formule 1 au volant des monoplaces 2021 et 2022 à Barcelone, au Red Bull Ring et à Austin.

Palou s'est manifestement montré convaincant, puisque McLaren a décidé de faire appel à lui comme pilote de réserve pour la saison 2023 de Formule 1, lors des Grands Prix qui seront compatibles avec le programme de l'Ibère en IndyCar avec Chip Ganassi Racing.

"Je suis ravi de faire partie de l'écurie McLaren en tant que l'un des pilotes de réserve pour 2023", déclare Palou. "J'ai pris le volant de la MCL35M et de la MCL36 et c'était une belle expérience, alors j'ai hâte d'avoir affaire à la voiture de l'an prochain. Je suis content de poursuivre mon développement de pilote et je suis reconnaissant de la confiance que McLaren place en moi avec ce nouveau rôle l'an prochain."

"L'équipe est satisfaite d'avoir Álex avec nous en tant que pilote de réserve pour la saison prochaine", ajoute Andreas Seidl, directeur d'équipe. "Il a impressionné avec sa séance d'EL1 à Austin et ses tests de développement de pilote cette année. Il dispose d'un palmarès fourni en sport auto, notamment le titre 2021 d'IndyCar ; c'est donc merveilleux de pouvoir lui donner davantage de responsabilités dans l'équipe, et nous sommes impatients de travailler plus étroitement avec lui."

Compte tenu du calendrier des championnats de Formule 1 et d'IndyCar, Palou ne pourra assurer son nouveau rôle que lors de 12 des 24 manches au programme de la catégorie reine du sport automobile. Il s'agit des Grands Prix d'Arabie saoudite, de Miami, de Grande-Bretagne et de Belgique, puis des huit dernières courses de la saison.