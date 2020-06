McLaren ne cachera rien à Sainz en 2020

Carlos Sainz est déjà le grand gagnant du marché des transferts 2021, ayant profité du divorce entre Sebastian Vettel et Ferrari pour s'octroyer le baquet du quadruple Champion du monde, très convoité – notamment par Daniel Ricciardo.

Dans d'autres circonstances, une officialisation si précoce du départ de Sainz aurait pu causer des maux de tête à McLaren ; c'est une situation qu'a vécue Esteban Ocon l'an dernier. Cependant, le gel des monoplaces assurant que les bolides resteront les mêmes en 2021, Sainz sera exposé à bien moins d'informations sensibles lors de la saison 2020, dont le premier Grand Prix aura lieu dans dix jours en Autriche.

"Nous allons courir ensemble en 2020, nous voulons avoir beaucoup de succès ensemble en 2020", confirme Zak Brown, PDG de McLaren Racing, dans le vodcast de Sky Sports F1. "Il est professionnel et nous sommes professionnels. Je pense que si l'on commence à dissimuler des informations, alors la saison 2020 ne va pas être un succès. Nous devons donc nous focaliser sur 2020, en tirer le meilleur, et je pense qu'avoir des secrets n'est pas productif."

"Notre voiture 2021 va ressembler à celle de 2020. Peut-être que si 2021 avait été une toute nouvelle voiture, on se serait retrouvé dans une situation inconfortable avec le partage d'informations sur la voiture de l'an prochain. Mais la voiture de l'an prochain sera celle de cette année. Je ne suis donc pas inquiet de l'intégrité de Carlos. Nous n'aurons pas de secrets."

Sainz et McLaren ont communiqué de manière exhaustive quant à l'avenir de l'Espagnol et à ses négociations avec Ferrari, ce qui contribue à une relation toujours harmonieuse entre les deux parties. Brown ne manque pas de souligner que la situation risque d'être plus délétère pour Vettel au sein de la Scuderia.

"Heureusement, nous avons d'excellentes relations avec Carlos. Nous avons été très transparents l'un avec l'autre lors de l'intersaison. Il est professionnel, il a fait du très bon travail pour nous, nous sommes amis avec sa famille. Ce n'est pas comme certains de ces autres départs : le garage Ferrari, avec Vettel et Leclerc, pourrait être assez passionnant cette année, peut-être parfois pour les bonnes raisons mais parfois pour les mauvaises."

"Nous avons beaucoup d'harmonie dans notre garage, et je pense que Carlos et Lando ont l'esprit de compétition mais aussi beaucoup de respect mutuel. Je suis assez fier de la manière dont nous avons géré ça. J'aime à penser que nous avons créé un environnement qui fait de McLaren une écurie pour laquelle les pilotes aiment piloter", conclut l'Américain.