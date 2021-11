McLaren doit "faire face à la réalité" du duel avec Ferrari

Au soir du Grand Prix de Russie, McLaren comptait 17,5 points d'avance sur Ferrari, son plus proche poursuivant au championnat. Toutefois, le Cheval Cabré a connu une période faste lors des quatre courses qui ont suivi, inscrivant au total 49 points de plus que l'équipe britannique. Désormais, c'est Ferrari qui détient la troisième place du championnat avec 287,5 unités, McLaren n'en compte que 256.

Andreas Seidl, le directeur d'équipe, a admis ô combien il était "décevant" de ne pas avoir exploité le plein potentiel de la MCL35M lors de la tournée américaine : au Mexique et au Brésil, Lando Norris a inscrit un point seulement, son coéquipier Daniel Ricciardo n'a pas fait mieux que 12e.

"Il est clair que sur certains circuits, notre voiture est beaucoup plus compétitive", a-t-il expliqué. "Mais ce que nous n'avons pas réussi à faire ces dernières semaines, c'est de marquer les points qui étaient sur la table. Évidemment, c'est décevant. Mais il y a des raisons qui expliquent cela. Donc, nous devons essayer de faire mieux pour les trois dernières courses. Après le Mexique, [le Brésil] était le deuxième coup dur de suite pour notre bataille au championnat constructeurs, donc je pense que nous devons être réalistes sur ce qu'il est possible de réaliser cette année."

Les opportunités pour renverser la vapeur commencent à se faire rare. McLaren n'a plus que trois Grands Prix pour combler son déficit de 31,5 points sur Ferrari. Même s'il sera difficile de battre le Cheval Cabré, Seidl ne dit pas encore son dernier mot.

"Clairement, nous devons faire face à la réalité", a ajouté le directeur d'équipe. "Si tout se passe bien pour Ferrari, à la fin de la saison, ce sera difficile. Mais tant que c'est mathématiquement possible, nous essaierons de nous accrocher. Plusieurs fois cette saison et l'an passé j'ai vu tout ce qui peut arriver en un week-end."

"Ce qui est plus important, c'est se remettre à prendre les points qui sont sur la table. Je pense que lors des deux derniers week-ends, nous n'avions pas la meilleure voiture dans cette lutte mais il était quand même possible de signer de bons résultats. Nous n'y sommes pas parvenus, nous devons donc faire mieux que ça."

Seidl a également souligné que la position au championnat ne devait pas être le seul indicateur de la performance de l'équipe cette saison car il y avait une nette amélioration dans d'autres domaines : "Bien sûr, nous sommes tous concentrés sur cette bataille P3/P4 pour le moment. Mais comme je l'ai toujours dit, nous avons une vision réaliste de notre situation actuelle. Le plus important, c'est que nous avons clairement fait un grand pas en avant cette année avec la voiture. Si l'on regarde la moyenne des points marqués cette année, elle a augmenté de manière significative. Le déficit sur un tour par rapport à Red Bull et Mercedes était plus faible que l'année dernière."

"De mon point de vue, la manière dont nous travaillons ensemble est la chose la plus importante parce que c'est la clé pour revenir au premier plan. Nous savons qu'il existe encore des retards dans l'équipe, nous avons élaboré un plan afin de les éliminer du côté des infrastructures et ainsi de suite."

"Aujourd'hui, nous avons besoin de plus de temps avec l'équipe et les personnes que nous avons en place pour créer une stabilité, apprendre ensemble et continuer à franchir les étapes. Je suis donc très heureux de ce que je vois. Bien sûr, [le GP de São Paulo] est décevant mais cela fait partie du sport. Au final, cela fait partie de la courbe d'apprentissage dans laquelle nous sommes. Traverser ensemble les périodes difficiles ne peut que nous rendre plus forts."