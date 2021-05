McLaren et Norris rempilent pour 2022 et au-delà

Pilote McLaren depuis ses débuts en Formule 1 en 2019, Lando Norris va rester au sein de l'écurie dont il est un pur produit. C'est début 2017 que l'Anglais a rejoint le programme de jeunes pilotes de la légendaire équipe britannique, alors qu'il se faisait remarquer par une ascension irrésistible des formules de promotion avec de nombreux titres à la clé.

Norris a rejoint la Formule 1 en 2019 après avoir été vice-champion de Formule 2 et a d'emblée été titularisé par McLaren. Depuis lors, le jeune loup monte en puissance, ayant marqué 49 points en tant que rookie, puis 97 l'an dernier et déjà 41 lors des quatre premiers Grands Prix de la saison 2021, de quoi le placer à la quatrième place du classement général. Son contrat allait prendre fin au terme de la campagne actuelle, et McLaren a décidé de lui renouveler sa confiance, sans surprise. Le nouvel accord court sur plusieurs années, mais sa durée est indéterminée.

"Je suis vraiment content d'avoir prolongé ma relation avec McLaren à partir de 2022", se délecte Norris. "Étant avec l'équipe depuis près de cinq ans, j'ai vraiment le sentiment de faire partie de la famille et ne pourrais imaginer commencer la prochaine phase de ma carrière ailleurs. McLaren me soutient énormément depuis l'époque où je courais en formules de promotion, et j'ai vraiment apprécié mon apprentissage et ma progression de pilote depuis lors."

"Mon engagement envers McLaren est clair : mon objectif est de gagner des courses et de devenir Champion du monde de Formule 1, et je veux le faire avec cette équipe. Depuis que je l'ai rejointe en 2017, notre progression est constante et nous avons ensemble des ambitions claires pour l'avenir."

Et chez McLaren, on ne tarit pas d'éloges sur le protégé de l'écurie. "Lando a joué un rôle crucial dans notre regain de performance chez McLaren et nous sommes fiers des progrès qu'il a démontrés depuis qu'il a commencé avec nous en 2017", se félicite Zak Brown, PDG de McLaren Racing. "Il est l'un des talents les plus brillants sur la grille de la Formule 1 et nous sommes impatients de le voir continuer à monter en puissance sur la piste comme en dehors."

"Notre décision de confirmer l'avenir de Lando chez McLaren sur le long terme a été très simple", ajoute Andreas Seidl, directeur d'équipe. "Lando nous impressionne par ses performances depuis sa première année, et son évolution en tant que pilote depuis lors est claire. Il est partie intégrante de notre plan de retour aux avant-postes, et son palmarès actuel, avec deux podiums pour l'écurie depuis un an, montre qu'il est un compétiteur formidable en piste. Comme lui, nous avons de grandes ambitions pour notre avenir ensemble, et je suis content pour Lando et pour l'équipe que nous poursuivions cette aventure."

Quant à Daniel Ricciardo, il est déjà sous contrat avec McLaren pour 2022, et la structure de Woking connaît donc désormais son duo de pilotes, inchangé, en vue de la prochaine campagne.