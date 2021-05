McLaren dévoile une livrée Gulf spéciale pour le GP de Monaco

Dans le cadre du partenariat renouvelé l'an passé entre McLaren et son sponsor Gulf Oil, une compagnie pétrolière, les MCL35M de Daniel Ricciardo et Lando Norris arboreront une livrée mate aux couleurs de la marque. Cette opération, inédite en F1, concernera également les combinaisons des pilotes (qui utiliseront des casques rétro) ainsi que les tenues de l'équipe.

Norris, qui a vu la livrée pour la première fois en début de semaine, ne doute pas que la combinaison de couleurs audacieuse se démarquera dans les rues de Monte-Carlo. "Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ce sera la plus belle voiture de la grille, et de très loin", a-t-il déclaré. "J'ai dit à Zak [Brown, PDG de McLaren] que c'était encore mieux que notre livrée actuelle. Mais il n'avait pas l'air si convaincu que ça..."

Ricciardo a ajouté : "Bien sûr, je l'adore. C'est cool. Je veux dire, je n'avais pas besoin d'une raison supplémentaire d'être excité pour Monaco. Je dois donc me contrôler, garder de l'énergie pour le week-end prochain. Mais c'est génial. Et avoir un bon look, c'est la première case que vous devez cocher. Et c'est ce que nous faisons."

Les logos emblématiques de Gulf, bien connus dans le monde des sports mécaniques, sont réapparus sur les McLaren en 2020. L'idée d'une livrée spéciale aux couleurs de la marque a quant à elle été motivée par l'engouement des fans.

Mike Jones, PDG de Gulf Oil International, a expliqué : "Lorsque nous avons fait la présentation l'année dernière, la réaction des fans a été incroyable et nous avons été pris de court. Certains de nos fans avaient déjà peint leur propre maquette et nous envoyaient des messages personnels sur les réseaux sociaux pour nous demander pourquoi nous ne faisions pas cela. Alors Zak et moi avons commencé à réfléchir à l'histoire de Gulf et McLaren, pour voir ce que nous pouvions faire, et ça s'est développé à partir de là."

Les règles de la F1 exigent normalement que les voitures arborent à chaque course une livrée "substantiellement similaire", McLaren a donc dû demander l'approbation des instances pour pouvoir courir avec cette livrée unique. "Ils l'ont tous aimé et approuvé", a déclaré Brown.

"À ce stade, nous n'avons l'intention de l'utiliser qu'à Monaco", a-t-il également précisé. "Je pense que si vous avez une livrée spéciale, vous devez faire en sorte qu'elle reste spéciale. C'est quelque chose, comme vous le savez tous, qui n'est pas fait si souvent en Formule 1. Je suis impatient de voir la réaction des fans, et à Monaco, je pense que ce sera la star du spectacle."

Dans les années 1960, Gulf Oil sponsorisait Bruce McLaren aussi bien en Formule 1 qu'en Can-Am en Amérique du Nord. Au fil des années, le logo de la compagnie pétrolière est devenu emblématique, notamment à travers le légendaire film Le Mans de Steve McQueen, sorti en 1961 et dans lequel l'acteur américain pilotait dans la Sarthe une Porsche à la livrée Gulf.

Aux 24 Heures du Mans, Gulf a souvent rencontré le succès et chaque année ou presque, ses couleurs font mouche lorsqu'on les retrouve sur une voiture engagée au départ de la classique d'Endurance. Dans les années 90, l'union avec McLaren avait déjà connu un deuxième épisode puisque la compagnie était partenaire de la structure privée de Ray Bellm, qui engageait la fameuse McLaren F1 GTR avec sa livrée orange et bleue.

