McLaren avec une livrée spéciale pour le retour de la F1 en Asie

La Formule 1 fait son grand retour en Asie après deux saisons de privation en raison de la pandémie de Covid, et McLaren abordera les deux Grands Prix successifs à Singapour et au Japon avec une livrée spéciale. L'écurie de Woking, qui n'hésite pas à mener ce genre d'initiatives depuis l'an passé et la réussite de sa livrée Gulf à Monaco, activera cette fois-ci un partenariat avec son sponsor OKX.

Les monoplaces de Lando Norris et Daniel Ricciardo arboreront des éléments de couleur "rose néon" et des références inspirées du genre de science-fiction cyberpunk, avec notamment un dessin du moteur par transparence, le tout s'incorporant à l'orange papaye traditionnel de l'écurie de Woking. Baptisée "Future Mode", la campagne conjointe de McLaren et de son partenaire spécialisé dans la crypto-monnaie impliquera également les pilotes, qui porteront des combinaisons modifiées en conséquence à Marina Bay puis à Suzuka.

"Nous sommes ravis de célébrer notre partenariat avec OKX avec cette livrée audacieuse et vive pour les Grands Prix à venir en Asie", se réjouit Zak Brow, PDG de McLaren Racing. "McLaren et OKW sont unis pour aller de l'avant et constamment casser les codes, et la campagne Future Mode est l'occasion de défendre ces valeurs ensemble sur la scène mondiale. C'est fantastique de revenir à Singapour et au Japon, et ces circuits incroyables offrent un décor idéal pour célébrer ensemble notre vision de ce partenariat."

En marge de cette livrée spéciale et unique, McLaren commercialisera des t-shirts en édition limitée. Il sera également possible d'utiliser cette livrée le mois prochain dans le jeu vidéo officiel de la Formule 1, F1 22.

"C'était incroyablement amusant pour nous et pour McLaren de concevoir ensemble cette livrée pour l'Asie", confie Haider Rafique, directeur du marketing chez OKX. "Cette nouvelle livrée symbolise l'arrivée d'une nouvelle technologie audacieuse, et c'est ce que représente OKX. Le design de science-fiction cyberpunk que nous avons créé célèbre l'influence du Web3 sur la culture populaire et donne vie à ce partenariat passionnant sur la piste. Ce design tourné vers l'avenir, qui fera ses débuts lors de la course nocturne à Singapour, reflète la nature 24h/24, 7j/7 d'OKX et des marchés de la crypto-monnaie, qui ne dorment jamais."