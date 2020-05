Les revenus de McLaren chutent en raison de la crise du COVID-19

Par rapport à la même période l'an passé, les recettes globales du groupe sont passées de 284 millions de livres sterling (316 millions d'euros selon le cours actuel) à 109 millions de livres (121 millions d'euros), enregistrant dans le même temps une perte de 81 millions de livres (90 millions d'euros) contre un bénéfice de 22 millions de livres (24 millions d'euros) en 2019.

La majeure partie de la baisse des revenus est due à la diminution des ventes de la branche Automotive, les voitures de route, qui sont passées de 953 à 307 sur la même période entre 2019 et 2020. Cependant, le carnet de commandes est rempli à hauteur de 993 unités, 50% d'entre elles étant des modèles en série limitée sur lesquels les marges sont plus importantes.

Les revenus de McLaren Racing ont diminué de 4,4 millions de livres (4,9 millions d'euros) sur une période qui a vu le report/l'annulation des Grands Prix d'Australie et de Bahreïn, et donc des primes versées par la F1 qui ont diminué en proportion de la réduction des revenus de la discipline. L'équipe avait également connu une hausse de ses revenus en 2019 en vendant trois voitures anciennes pour un montant total de 5,1 millions de livres, ce qui n'a pas été le cas cette année. Une partie de la perte de revenus a tout de même été amortie par une augmentation de 4,1 millions de livres des revenus liés au sponsoring.

Le département Applied, consacré aux technologies appliquées, connaît une baisse de 5,8 millions de livres car "deux projets importants non récurrents" ont été achevés en 2019.

Même si la pandémie de COVID-19 a commencé a avoir un impact en mars, les chiffres du premier trimestre ne prennent pas en compte l'influence totale de la fermeture de concessions et de l'arrêt de la production, ainsi que l'absence totale de Grands Prix de F1 depuis avril.

McLaren, qui a annoncé cette semaine le licenciement de 1200 personnes, veut cependant rester optimiste quant à l'avenir, notant avoir "rapidement mis en place des mesures de réduction des coûts afin de réduire le coût de la main-d'œuvre et de réduire le levier opérationnel. Parmi les autres mesures de rationalisation des coûts, citons la réduction des dépenses de marketing et d'événements, de sports mécaniques et de voyages".

L'entreprise n'a pas caché sa recherche de nouveaux financements, indiquant en sus étudier "actuellement un certain nombre d'alternatives de financement potentielles, garanties et non garanties, d'un montant maximum de 275 millions de livres sterling".

