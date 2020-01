McLaren a une vision claire sur la manière d'aborder l'avenir

La saison 2019 a marqué un renouveau pour McLaren, qui a terminé quatrième du championnat du monde des constructeurs, sa meilleure performance depuis 2012. La cerise sur le gâteau a été un podium obtenu par Carlos Sainz à Interlagos, le premier pour l'équipe de Woking depuis le Grand Prix d'Australie en 2014. Désormais, l'étape suivante à franchir sera de pouvoir lutter régulièrement pour le podium, se rapprocher des équipes de pointe, avant de viser une victoire qui échappe depuis 2012.

Andreas Seidl, qui a pris ses fonctions de directeur dans le courant de la saison 2019, est revenu sur le processus en cours dans l'équipe, dans le but de continuer les progrès vus la saison dernière. L'Allemand a déjà pris des décisions importantes, à l'image de la construction d'un nouveau simulateur et d'une nouvelle soufflerie, et envisage d'autres modifications dans la manière de travailler de McLaren.

L'ancien directeur de Porsche en WEC se félicite d'être soutenu par le président de McLaren, Zak Brown, et a expliqué à Motorsport.com que l'équipe se trouvait "au milieu d'un processus d'analyse détaillée de nos infrastructures de production", et qu'elle était actuellement en train de travailler sur un "plan clair" concernant la manière "dont nous voulons mettre à jour ces infrastructures de production."

"Je suis très heureux d'avoir cette liberté de mettre en place ma vision et d'amener mon style de leadership, tout en ayant le soutien total de Zak et des actionnaires afin de mettre en place ce que je pense nécessaire pour que nous retrouvions l'avant du peloton en Formule 1. C'est simplement important maintenant, après ces années de difficultés, que McLaren ait une stabilité, ainsi qu'un leadership défini et une vision claire sur la manière dont nous abordons l'avenir."

Désormais, McLaren se prépare à une saison 2020 de transition vers le nouveau règlement, dévoilé en octobre par Liberty Media et la FIA, mais aussi vers un nouveau motoriste, puisque le bloc Renault qui propulse les monoplaces de Sainz et Lando Norris sera abandonné au profit d'un groupe propulseur Mercedes à partir de 2021.

"Avec toutes ces étapes en place, comme le règlement qui a été communiqué, nous savons ce que nous voulons faire, nous savons ce qu'il en sera du moteur en 2021, et nous avons deux excellents pilotes avec qui nous voulons évoluer. Nous avons un plan clair sur la manière de faire évoluer notre structure. Nous en avons aussi un sur la manière d'organiser l'équipe dans le futur, donc nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur notre travail et c'est à nous de réussir. C'est une bonne situation."

Propos recueillis par Tom Errington