McLaren dans l'urgence face à ses problèmes de freins

McLaren admet faire face à une "course contre la montre" alors que ses essais à Bahreïn sont perturbés par de sérieux problèmes de freins. L'écurie de Woking espère encore sauver la dernière journée de roulage, samedi.

La première session à Barcelone avait été particulièrement encourageante pour McLaren, mais les préparatifs pour la saison ont pris un tournant très différent jeudi à Bahreïn. Sur le circuit de Sakhir, la MCL36 a souffert d'une surchauffe de ses freins très handicapante, à laquelle l'équipe n'a pas trouvé de parade en piste. Conséquence de ces ennuis, Lando Norris s'est retrouvé limité dans la longueur de ses relais et c'est toujours le cas ce vendredi.

Les ingénieurs de McLaren à l'usine de Woking sont pleinement mobilisés pour modifier les écopes de freins et tenter d'améliorer la gestion thermique à ce niveau. L'espoir demeure de disposer de nouvelles pièces à Sakhir d'ici samedi, si elles arrivent à temps, mais la situation est loin d'être idéale.

"Après les bons essais que nous avons faits à Barcelone, la première journée et demie ici ne s'est clairement pas passée comme prévu", déplore Andreas Seidl, directeur de McLaren. "Nous avons un problème inopiné avec les freins au niveau de l'essieu avant, que nous devons résoudre. C'est donc une course contre la montre en ce moment afin d'avoir des pièces évoluées. Nous allons procéder à des modifications que nous pouvons faire ici, ce qui nous permet de travailler encore sur la voiture, de travailler sur sa compréhension aussi. Nous pourrions également avoir quelques petites améliorations sur la voiture pour extraire davantage de performance du package."

Si l'objectif est de sauver la dernière journée d'essais, Seidl se veut rassurant sur la perspective de régler quoi qu'il en soit les problèmes rencontrés avant le premier Grand Prix de la saison, prévu dans une semaine à Bahreïn. "Je reste optimiste pour que, malgré le temps de roulage perdu et les tours limités que nous pouvons faire, au final nous puissions quitter le circuit en étant bien préparés pour le premier week-end de course", assure-t-il.

La préparation de McLaren est également perturbée par l'absence de Daniel Ricciardo, malade et dans l'incapacité de prendre le volant hier et aujourd'hui. Un retour de l'Australien dans la voiture reste espéré pour samedi. "C'est bien de voir que son état s'améliore significativement, et qu'il se sent mieux", révèle l'Allemand. "Je suis plutôt optimiste pour que nous le voyons dans la voiture demain."

