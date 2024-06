Face à Aston Martin, VCARB ne se fait "pas d’illusion"

Avec les points de la huitième place décrochés au Grand Prix de Monaco par un Yuki Tsunoda décidément constant dans l'effort, l'équipe VCARB a rattrapé un peu du retard qui la sépare de l'écurie Aston Martin, dont aucune voiture n'a terminé dans le top 10 dans la Principauté.

Derrière les quatre grosses équipes du plateau (Red Bull, Ferrari, McLaren et Mercedes), c'est toujours Aston Martin qui pointe à la cinquième place. Mais derrière, VCARB, avec 24 points, pointe désormais à 20 unités de l'écurie de Silverstone.

Surtout, la structure dirigée par Laurent Mekies a creusé l'écart sur ses poursuivants au championnat constructeurs, loin devant Haas (7 points), Williams (2), Alpine (2), alors que Stake F1 n'a toujours pas débloqué son compteur.

Yuki Tsunoda a marqué la majorité des points pour VCARB en ce début de saison. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Si VCARB est dans une bonne dynamique, il convient de préciser que c'est Yuki Tsunoda qui porte presque à lui seul son effort comptable (19 points contre 5 à Daniel Ricciardo). Et Mekies s'attend à un retour en forme des Aston lors des prochaines courses.

"En termes de rythme pur, Aston a été plus proche de nous ou avec nous lors des trois dernières courses", commente Laurent Mekies lors d'un entretien avec Motorsport.com. "Mais nous ne nous faisons pas d'illusion, c'est une très grande équipe. Et nous pensons qu'ils peuvent accélérer le rythme et bénéficier de plus de données pour leur voiture."

"Quoi qu'il en soit, oui, nous les observons. Nous pouvons nous appuyer sur les deux dernières courses. Nous verrons si nous pouvons ajouter un peu d'appui et nous verrons ce que cela donne sur un circuit comme le Canada."

On ne peut pas prendre isolément la suspension de quelqu'un et se dire : 'D'accord, cette tendance va se retrouver dans une autre voiture.' C'est malheureusement un peu plus difficile que cela.

Ces derniers jours, VCARB est scrutée de près par son écurie-mère, Red Bull, alors que l'équipe autrichienne est en proie à une baisse de performances ces dernières courses, en raison notamment d'un comportement aléatoire sur les vibreurs et les bosses, que la nouvelle suspension des RB20 peine à digérer. Un souci que semblent ne pas connaître les VCARB 01, dotées de la suspension Red Bull de 2023, comme l'a récemment déclaré Christian Horner.

Pourtant, Laurent Mekiès pense que le problème des Red Bull est plus complexe que cela. "Je ne peux pas parler des caractéristiques de la Red Bull", continue ainsi le dirigeant français. "Mais il y a beaucoup d'éléments impliqués dans les caractéristiques de la voiture et cela dépend aussi des compromis que vous décidez de faire sur votre base de réglages, sur vos caractéristiques aéro et sur l'utilisation des pneus."

"En bref, on ne peut pas prendre isolément la suspension de quelqu'un et se dire : 'D'accord, cette tendance va se retrouver sur une autre voiture.' C'est malheureusement un peu plus difficile que cela."

Les VCARB et les Aston Martin se sont souvent retrouvées à la lutte récemment. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Quoi qu'il en soit, le prochain Grand Prix du Canada, ce week-end, avec une configuration encore bien différente de celle de Monaco, permettra de voir où en sont réellement les VCARB face à la concurrence.



"Si vous regardez ce qui s'est passé cette année, il est probablement juste de dire que nous avons été un peu plus performants sur un circuit avec des virages à basse vitesse que sur un circuit avec des virages à haute vitesse", conclut Mekies. "Le Canada est un peu un mélange des deux, donc nous verrons. C'est très difficile à prévoir. La raison de cela est qu'en fin de compte, nous parlons d'un dixième ou d'un demi-dixième."

"Si vous regardez Monaco, Gasly était à notre niveau, Albon était à notre niveau en qualifications et les qualifications font tout [à Monte-Carlo]. Le Canada est un autre circuit très, très particulier. Je pense que c'est plus une question de préparation et d'exécution que de performance intrinsèque de la voiture."

Propos recueillis par Filip Cleeren