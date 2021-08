Mercedes 2022 : rien de neuf pour Bottas et Russell, sereins

On le sait depuis un certain temps, l'identité du coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes en 2022 appartiendra à l'un de deux pilotes : Valtteri Bottas, titulaire à Brackley depuis cinq ans, ou George Russell, protégé de la marque à l'étoile. Cette dernière a maintenu le suspense jusqu'à présent, alors que son directeur Toto Wolff avait annoncé la couleur en indiquant qu'une décision serait prise cet été – techniquement, cela laisse jusqu'au 22 septembre – et potentiellement officialisée plus tard. Cependant, jusque-là, aucune information ne filtre.

"Il n'y a pas encore de nouvelles à partager", confirme un Valtteri Bottas quelque peu énigmatique en conférence de presse à Spa-Francorchamps, ajoutant : "Qui sait, peut-être que je sais quelque chose, peut-être que non ?".

"J'imagine effectivement qu'il n'y a pas de nouvelles à partager à ce stade", confirme un George Russell plus loquace. "Nous restions évidemment en discussion lors de la trêve estivale, mais il n'y a rien à annoncer dans un sens ni dans l'autre ce week-end, et probablement pas le week-end prochain non plus, à vrai dire. Je pense que ce n'est pas un problème. Mieux vaut faire les choses bien que vite, disons."

La décision de Mercedes est très attendue sur le marché des transferts car elle aura l'effet d'une chute de dominos avec le transfert éventuel de Valtteri Bottas chez Williams ou chez Alfa Romeo, ainsi que la titularisation possible de Nyck de Vries à Grove et le placement de membres de la Ferrari Driver Academy à Hinwil et chez Haas selon l'avenir de Bottas.

Il a d'ailleurs été demandé s'il n'y avait pas de nouvelles parce que la décision n'était pas encore prise ou parce que ce n'était pas le bon moment pour annoncer la décision, en vain, Bottas rétorquant : "Je n'ai pas besoin de clarifier pourquoi [il n'y a pas de nouvelles]".

Une chose est sûre : devant la presse, les deux pilotes font bonne figure, notamment face à la perspective d'une annonce plus tardive que prévu, qui pourrait peut-être compliquer leur recherche de baquet en cas d'échec.

"Je pense que nous avons tous les deux la chance que Mercedes s'occupe de nous d'une certaine manière, et nous leurs faisons tous deux confiance pour s'occuper de notre avenir, d'une manière ou d'une autre", assure Russell. "De mon côté, en ce qui me concerne, il n'y a pas de véritable problème. Que ce soit demain ou que ce soit après Abu Dhabi, j'imagine qu'il faut faire confiance aux gens qui s'occupent de nous."

"De mon côté, ce n'est pas problématique. Ce n'est rien de nouveau pour moi", ajoute Bottas, qui enchaîne les contrats d'un an depuis qu'il a rejoint Mercedes pour la saison 2017. "Je n'ai aucun problème avec cette situation, globalement. Je suis juste concentré, je me focalise sur ce week-end, et je suis sûr que les prochaines semaines vont passer très vite avec ces trois courses consécutives. Notre équipe est dans une très bonne bataille [avec Red Bull], c'est la priorité. Les choses finiront par se décanter, et on verra alors."

Rappelons que Valtteri Bottas est en pleine lutte pour la troisième place du championnat des pilotes, avec 108 points contre 113 pour Lando Norris et 104 à Sergio Pérez, tandis que George Russell se bat vaillamment avec sa Williams pour montrer ce dont il est capable. Il a inscrit quatre unités lors du chaotique Grand Prix de Hongrie.