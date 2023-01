Mercedes annonce la présentation de sa F1 2023

Charger le lecteur audio

Le calendrier des présentations F1 pour la saison 2023 continue de se remplir. Ce jeudi, c'est Mercedes qui a rejoint la liste des écuries ayant défini la date à laquelle le voile sera levée sur leur nouvelle monoplace. Confirmation est également faite que, comme attendu, la semaine précédant les essais hivernaux programmés à Bahreïn sera riche en événements.

Après une saison difficile, ponctuée d'une seule victoire et d'une chute à la troisième place du championnat constructeurs, Mercedes dévoilera sa nouvelle flèche d'argent le mercredi 15 février prochain, sur le circuit de Silverstone. Elle sera officiellement baptisée W14 E Performance et sera de nouveau confiée au septuple Champion du monde Lewis Hamilton et à son compatriote George Russell.

En donnant aujourd'hui rendez-vous pour le mois prochain, l'écurie allemande insiste également sur son désir ardent de tourner la page 2022 et de laisser derrière elle une W13 qui a déçu et qui est mise en scène dans une vidéo où on la voit définitivement appartenir au passé.

"On ne se souviendra pas de la W13 comme de la monoplace la plus rapide jamais construite, mais les leçons apprises en 2022 pourrait faire d'elle la plus importante", souligne toutefois l'écurie dirigée par Toto Wolff. "Le 15 février, la Mercedes-AMG F1 W14 E Performance sera présentée."

Alors que Williams et AlphaTauri ouvriront le bal des présentations début février, mais en dévoilant uniquement leur livrée, la semaine qui suit devrait permettre de voir les premières tendances des nouvelles monoplaces. Désormais, on ne compte plus que trois écuries qui n'ont pas annoncé de date de présentation, à commencer par les Champions du monde en titre chez Red Bull. C'est également le cas d'Alfa Romeo et de Haas.

Les essais hivernaux auront lieu à Bahreïn du 23 au 25 février, une semaine avant le premier Grand Prix de la saison, également disputé sur le circuit de Sakhir.

Les dates des présentations F1 2023

Équipe Date Lieu Williams 6 février, 15h À confirmer AlphaTauri 11 février New York McLaren 13 février À confirmer Aston Martin 13 février, 20h Silverstone Ferrari 14 février À confirmer Mercedes 15 février Silverstone Alpine 16 février Londres Red Bull À confirmer À confirmer Alfa Romeo À confirmer À confirmer Haas À confirmer À confirmer

