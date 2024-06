Deux écuries organisent des essais privés la semaine prochaine

Alors que Ferrari était en piste cette semaine au Paul-Ricard pour dans le cadre du programme de développement de Pirelli, deux autres écuries effectueront du roulage la semaine prochaine, dans des circonstances toutefois différentes.

Mercedes va prendre la direction du circuit de Barcelone pour trois journées avec son équipe dédiée au programme TPC (Testing Previous Car), qui exploite la Mercedes W13 de la saison 2022. Le règlement ne limite en effet pas les essais s'ils concernent des monoplaces de plus de deux ans et qu'ils ne se déroulent pas avec les pneus de Grand Prix.

Ce programme de l'écurie allemande permet notamment à Andrea Kimi Antonelli d'accumuler les kilomètres dans une F1, comme il a pu le faire précédemment à Imola puis Silverstone. Le jeune italien, candidat à la succession de Lewis Hamilton en 2025, sera de nouveau au volant et sera accompagné sur ces tests par le réserviste Mick Schumacher. L'Allemand prendra ensuite la direction du Mans pour sa première participation aux 24 Heures avec Alpine en Hypercar.

Dans un cadre similaire mais baptisé Young Driver Development Programme, Aston Martin va de son côté prendre la piste du côté du Red Bull Ring, en Autriche, avec l'AMR22 d'il y a deux ans.

Le mercredi 5 juin marquera ainsi la grande première de Jak Crawford au volant d'une Formule 1, lui qui a quitté lors de la dernière intersaison le giron Red Bull pour rejoindre le constructeur anglais. Parallèlement, il occupe la 11e place du championnat de Formule 2 et a récemment réalisé un test en Formule E à Berlin avec Andretti.

"Les essais avec Aston Martin F1 sont plus qu'un simple rêve qui devient réalité", se réjouit l'Américain de 19 ans. "C'est une étape importante et enthousiasmante de mon parcours en sport automobile. Je suis incroyablement reconnaissant d'avoir la chance de piloter une Formule 1, d'apprendre davantage de l'équipe et de me dépasser encore plus. Je tiens à remercier chaleureusement Aston Martin d'avoir cru en moi et de m'avoir offert cette opportunité. J'ai hâte de prendre la piste en Autriche le 5 juin."