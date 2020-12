Mercedes : Bottas et Russell libres de se battre l'un contre l'autre

Le meneur de troupes de Mercedes F1 Toto Wolff ne s'inquiète pas de la rivalité entre Valtteri Bottas et George Russell sur le GP de Sakhir et affirme que les deux pilotes sont libres de se battre normalement.

Pour sa première apparition chez Mercedes en tant que remplaçant de Lewis Hamilton après son test COVID-19 positif, Russell est parvenu à se qualifier en deuxième position pour le Grand Prix de Sakhir, manquant de peu la pole position face à son coéquipier Bottas.

Le jeune homme de 22 ans a déclaré se sentir "dégoûté" d'avoir manqué la pole de seulement 0''026, mais a dépassé les attentes de Mercedes après que l'équipe lui ait dit, avant les qualifications, qu'elle se contenterait d'une place dans le top 5. Celui qui court habituellement en qualité de titulaire chez Williams visera non seulement ses premiers points en F1 lors de la course de ce dimanche après-midi, mais pourrait même aller encore plus loin et signer un premier podium ou remporter une première victoire. Pour cela, il lui faudra battre Bottas.

Toto Wolff ne se préoccupe pas de la rivalité entre Bottas et Russell sur le tracé Outer de Sakhir, estimant que les deux pilotes savent tous deux qu'ils bénéficient de la confiance de l'équipe. "Ce sera certainement serré, mais je ne vois aucune rivalité au sein de notre équipe", a déclaré Wolff. "Valtteri est bien placé. Il n'y a rien à prouver pour lui. Pour George, c'est un peu plus facile parce qu'il n'y a pas de pression du tout. Il n'a rien à perdre. Et évidemment [Max] Verstappen ne va pas être content qu'il y ait un nouveau gamin dans le quartier qui se tienne devant lui !"

Wolff estime que Bottas garde la main avant le départ de la course. "George est sur la pire des lignes, comme nous l'avons vu le week-end dernier, et le cockpit est trop petit pour lui. Les palettes d'embrayage sont trop petites pour ses mains et ses doigts. Alors vraiment, j'ai la même attente pour la course que j'avais pour lui pour les qualifications. Il a confirmé ce que nous pensions de lui. Comme je l'ai déjà dit, impressionné, mais pas surpris."

À la question de savoir si Mercedes utiliserait des consignes d'équipe pour faciliter la vie de Bottas et éviter un duel potentiellement inutile, Wolff a répondu qu'il ne dérogerait pas à son approche habituelle en les laissant se battre. "Non, ils sont libres de courir", a-t-il indiqué. "C'est ce que nous devons à tout le monde. On leur lâche la bride."