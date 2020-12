Mercedes : "Bottas a le soutien inconditionnel de l'équipe"

Valtteri Bottas vit une période difficile, lui qui n'a plus gagné depuis le Grand Prix de Russie à Sotchi et s'est retrouvé plus vite que prévu hors de la course au titre mondial cette année. Le Finlandais souffre de la comparaison avec Lewis Hamilton, mais il a également connu un week-end délicat à Sakhir il y a quelques jours, quand George Russell a semblé en mesure de prendre le dessus alors qu'il découvrait la W11 le temps de remplacer le septuple Champion du monde.

La situation a inévitablement alimenté les spéculations, mais si Bottas se dit conscient de devoir "faire mieux", il peut aussi compter sur le soutien renouvelé de son équipe. Sa force mentale et sa résilience sont des atouts sur lesquels Mercedes mise, au point de croire en une lutte beaucoup plus acharnée entre ses deux pilotes l'an prochain.

"C'est un type dur et résistant", insiste Toto Wolff, directeur de l'écurie de Brackley. "Perdre un titre n'est pas quelque chose de facile à digérer, et personne ne s'attend à ce que ça le soit. Mais il a le soutien inconditionnel de l'équipe, et je crois que d'année en année, cela lui donne encore plus envie de gagner. Gagner contre le meilleur serait probablement la plus grande satisfaction que puisse avoir un pilote. Mais il faut s'attendre à ce que ça fasse des ravages."

"Il reçoit ce soutien inconditionnel de la part de tout le monde dans l'équipe, pas seulement de moi mais de nous tous", répète Wolff. "Il est capable de se relever, il a une famille qui en est capable, il a ses collègues, nous tous."

En arrivant à Abu Dhabi jeudi, Bottas n'a pas caché qu'il avait pris soin d'éviter de s'attarder sur les articles de presse ou les réseaux sociaux, sachant pertinemment que son week-end bahreïni face à Russell n'avait rien eu de positif pour son image. Préférant répondre sur la piste, il a attaqué les essais libres avec le plus grand sérieux et a réalisé le meilleur chrono de la deuxième séance vendredi après-midi, deux dixièmes devant Hamilton, revenu après une grosse semaine passée à l'écart en raison du COVID-19.

"C'est très bien de voir qu'il est de retour et en bonne santé", se félicite Bottas. "On ne souhaite à personne d'avoir ce virus. Apparemment ce n'était pas si léger, donc c'est bien de le voir heureux et de retour dans la voiture. Je me concentre vraiment sur mon propre travail ce week-end, j'essaie de me mettre dans le bon état d'esprit et de prendre les choses tour après tour. Jusqu'à présent, tout va bien."