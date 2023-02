Mercedes a bouclé "sans aucun problème" son shakedown

Charger le lecteur audio

Après la présentation de la W14 mercredi matin, Mercedes disposait de deux jours sur le circuit de Silverstone. La première, dans la foulée de la présentation, a été consacrée à un roulage de démonstration, que le règlement permet dans la limite de 15 km. Cette journée a vu naître certaines rumeurs évoquant des problèmes techniques qui auraient perturbé cette première sortie, que l'écurie a toutefois démenti.

Puis, ce jeudi, elle a organisé l'une de ses deux journées de tournage promotionnel autorisées, où les écuries ont le droit de parcourir 100 km avec leur F1 de la saison en cours, avec des pneus spéciaux fournis par Pirelli. Pendant l'ensemble de ce shakedown, l'équipe Mercedes aura goûté à la météo pluvieuse de Silverstone.

Du côté du staff de la marque à l'étoile, on a en tout cas bien insisté sur une journée de jeudi réalisée sans heurts, comme pour balayer les bruits de couloir qui sont apparus mercredi : "Le début du programme de la W14 a été solide", a expliqué Andrew Shovlin, responsable de l'ingénierie de piste. "Les conditions n'étaient pas idéales pour filmer ou rouler, mais nous avons parcouru les 100 km autorisés sans aucun problème, et les deux pilotes ont été en mesure de nous donner une bonne idée de leurs premières impressions sur la voiture. Bahreïn sera très différent d'un Silverstone froid et humide, mais tout semble bien fonctionner. J'espère que nous pourrons nous mettre au travail la semaine prochaine et maximiser les trois jours d'essais de pré-saison dont nous disposons."

George Russell, qui avait eu l'honneur d'étrenner le premier la monoplace mercredi, s'est montré satisfait de ses premiers tours : "C'est génial d'être en piste avec la W14. Il faisait très froid et c'était gras aujourd'hui, mais la voiture a bien fonctionné et nous avons fait tous les tours que nous étions autorisés à faire. Nous savons que les essais de pré-saison à Bahreïn seront le premier véritable test de la voiture. Néanmoins, elle est très belle en piste et le feeling au volant est jusqu'à présent très bon."

Quant à Lewis Hamilton, qui a connu ses premiers kilomètres dans la monoplace à la livrée carbone ce jeudi, il a ajouté : "C'est formidable de pouvoir commencer à rouler avec la W14. C'est toujours un moment très attendu par tous les employés de l'usine qui ont travaillé si dur ; je suis incroyablement reconnaissant pour tous les efforts qui ont été faits. La journée s'est déroulée sans problème, nous avons suivi un bon programme et nous sommes repartis avec des enseignements utiles. Je me sentais globalement à l'aise au volant de la voiture et j'ai hâte de commencer [les essais de] Bahreïn."

Les tests de Bahreïn se tiendront du 23 au 25 février sur le circuit de Sakhir.