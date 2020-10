Un cas positif au COVID-19 détecté chez Mercedes

Un cas positif au COVID-19 a été détecté au sein de l'écurie Mercedes à la veille des premiers essais libres du Grand Prix de l'Eifel, disputé ce week-end sur le Nürburgring. L'équipe allemande a confirmé l'information, précisant avoir réagi an respectant le protocole sanitaire mis en place par la FIA pour un tel cas de figure. Respectant le secret médical, Mercedes n'a logiquement pas dévoilé l'identité de la personne concernée, qui a immédiatement été placée à l'isolement.

"Nous pouvons confirmer qu'un membre de l'équipe a été testé positif", fait savoir l'écurie de Brackley ce jeudi après-midi. "Ce cas est géré et traité conformément aux protocoles de la FIA, en collaboration étroite avec la FIA. Nous ne donnerons pas de détails supplémentaires et vous remercions de bien vouloir le comprendre."

C'est la deuxième fois depuis le début de la saison qu'un cas positif de COVID-19 est décelé directement au sein d'une équipe, le précédent datant de Silverstone au mois d'août. À l'époque, il s'agissait ni plus ni moins de Sergio Pérez, qui avait ainsi dû déclarer forfait pour les deux Grands Prix disputés en Grande-Bretagne. Il avait été remplacé chez Racing Point par Nico Hülkenberg.

La semaine dernière, la F1 avait annoncé une hausse des cas positifs parmi les très nombreux tests menés à intervalles réguliers pour toutes les personnes accédant au paddock. Cette situation n'avait toutefois pas suscité de panique inutile, et c'est toujours la tendance aujourd'hui.

L'instauration de protocoles et de règles particulièrement stricts par la FIA et la F1 vise justement à pouvoir gérer une telle situation si elle se produit. Directeur des opérations de la FIA, Bruno Famin rappelait tout récemment à Motorsport.com que "le défi n'était pas d'éviter les cas positifs" une fois la compétition relancée. "C'était évidemment de l'éviter autant que possible", a-t-il précisé. "Mais l'essentiel était d'avoir un processus qui nous permettrait de continuer de courir, d'organiser le Grand Prix, même en ayant des cas positifs, sans générer d'épidémie au sein du paddock ou de la population locale. C'était le challenge. Ensuite, avoir des cas positifs est juste normal. Le défi est de pouvoir le gérer, identifier les cas contacts, les isoler, tuer le début d'une possible épidémie sans avoir plus de problèmes."