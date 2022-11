Malgré la crise des cryptos, Mercedes conserve les logos de FTX

Charger le lecteur audio

FTX est en passe de faire faillite si la compagnie ne parvient pas à lever plusieurs milliards de dollars de fonds pour se sortir de la crise qui a éclaté cette semaine chez Alameda Research, sa société affiliée. Si le fondateur et PDG de la plateforme de cryptomonnaies, Sam Bankman-Fried, espère qu'un plan pourra être mis en place pour sauver son entreprise, des doutes subsistent quant aux chances de réussite.

En outre, l'effondrement de FTX alimente les rumeurs concernant sa relation avec l'équipe Mercedes en Formule 1. À son apogée, FTX avait signé plusieurs accords de sponsoring dans les sports de haut niveau. Notamment, 135 millions de dollars avaient été dépensés pour que l'arène de l'équipe NBA du Heat de Miami soit rebaptisée FTX Arena jusqu'en 2040 et un contrat de sponsoring pluriannuel avait été passé avec Mercedes en septembre 2021.

En plus des logos FTX présents sur les voitures et combinaisons de la marque à l'étoile, Mercedes avait travaillé avec la plateforme sur d'autres projets, dont des lancements de NFT.

Toutefois, en dépit de la crise que traverse FTX, Mercedes a confirmé en marge du Grand Prix de São Paulo que ses logos continueraient de figurer sur les W13 de Lewis Hamilton et George Russell, sur les combinaisons et dans le garage. L'équipe gardera néanmoins un œil sur l'évolution de la situation.

Lewis Hamilton lors de l'évènement Off The Grid organisé par FTX au GP de Miami.

Plus tôt dans l'année, Toto Wolff, le directeur d'équipe, avait été interrogé sur les risques pris par les écuries de F1 en s'associant à l'industrie instable des cryptomonnaies. L'Autrichien avait répondu que la catégorie reine aurait tort d'ignorer cette opportunité commerciale.

"On ne peut pas se fermer à la technologie moderne", avait-il expliqué. "Clairement, [la crypto-monnaie] va se développer. Dans dix ans, quand nous repenserons au fait d'effectuer des paiements qui prennent deux jours et qui ne peuvent pas être faits en dehors des jours ouvrés, ce sera une relique du passé. C'est là que les cryptomonnaies interviennent."

Le concurrent Binance, sponsor d'Alpine, prévoyait de racheter FTX, néanmoins ce projet a été abandonné au bout de 24 heures en raison de l'ampleur du gouffre financier auquel FTX est confronté. "Nous espérions pouvoir aider les clients de FTX à fournir des liquidités mais les problèmes sont hors de notre contrôle ou de notre capacité à apporter de l'aide", a-t-on appris dans un communiqué de Binance.

D'après les informations de Reuters, la Securities and Exchange Commission (SEC), l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers, enquête aujourd'hui sur la gestion par FTX des fonds de ses clients et sur ses prêts de cryptomonnaies. L'effondrement de FTX, une plateforme majeure, a entraîné une chute des marchés de cryptomonnaies, le bitcoin ayant atteint sa valeur la plus basse sur ces deux dernières années.

Le jeton FTT s'est également effondré, passant d'une valeur de plus de 25 dollars en début de semaine à moins de 2 dollars au plus fort de ventes de panique. Depuis, le cours s'est légèrement redressé.

