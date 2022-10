Mercedes croit encore à la victoire en 2022

Charger le lecteur audio

Après 17 Grands Prix en cette saison 2022 de Formule 1, les Flèches d'Argent ont signé pas moins de 13 podiums, mais aucune victoire. Tel est le bilan étonnant de Mercedes à ce stade, alors que la W13 a donné du fil à retordre à l'écurie octuple Championne du monde en titre avec son comportement délicat, notamment au niveau d'un marsouinage certes partiellement résolu. Lewis Hamilton et George Russell se sont rapprochés des avant-postes, mais la première marche du podium reste encore hors d'atteinte.

La situation pourrait-elle changer d'ici la fin de la saison, alors qu'il ne reste plus que cinq courses à disputer ? "La réponse est oui", assure James Allison, Chief Technical Officer. "Il y a eu un certain nombre de cas cette année où si les choses avaient été légèrement différentes, nous aurions déjà cette victoire en poche. Toutefois, il s'avère, lorsqu'on n'a pas la meilleure voiture, que ces victoires sont légèrement fortuites. Elles ne sont pas remportées par la force pure, de la manière dont nous en étions capables lors des saisons passées."

"Cependant, quand la voiture est suffisamment rapide pour être proche des avant-postes, avec toute l'incertitude qui peut régner dans une course et avec un vent favorable, on peut remporter une victoire. Je pense que nous avons été aux avant-postes suffisamment souvent cette année, en position de profiter d'une telle chance, pour qu'il soit probable que cela se produise en notre faveur à un moment ou à un autre d'ici la fin de la saison."

"Ce sera super si c'est le cas. Néanmoins, toute l'équipe – et vous tous, les fans de l'équipe – sera contente, mais pas satisfaite. Nous ne serons véritablement contents, véritablement satisfaits, que quand nous aurons une voiture capable de gagner en partant devant, à la régulière, tous les week-ends."

Ne vous fiez pas à l'image : s'il a brièvement lutté avec le leader du championnat Max Verstappen, Lewis Hamilton a connu une course difficile à Singapour

Mercedes a en tout cas raté une belle opportunité – et connu son pire résultat avec les deux voitures à l'arrivée depuis près de dix ans – au Grand Prix de Singapour, où un Lewis Hamilton particulièrement compétitif en qualifications n'est pas parvenu à se battre pour la victoire, longtemps coincé derrière Carlos Sainz avant de commettre deux fautes de pilotage, si bien qu'il a terminé neuvième.

George Russell, également brouillon, n'est pas parvenu à remonter après s'être élancé de la voie des stands en raison d'un changement d'unité de puissance après les qualifications. Sa course a été définitivement anéantie par le pari des pneus slicks sur une piste encore bien trop humide.

Interrogé sur la perte de rythme entre le samedi et le dimanche, James Allison analyse : "Je pense que c'est vraiment la conséquence d'une course sur une piste humide où il est très difficile de dépasser, avec deux voitures qui n'étaient pas vraiment à leur place – dans le cas de George, pas du tout à sa place, tout au fond de la grille, à essayer de remonter et à rattraper des voitures bien plus lentes que lui. On n'a donc jamais vraiment pu voir le rythme de George."

"Dans le cas de Lewis, il était derrière une voiture qui était plus lente que lui en qualifications, parce qu'il n'est pas parvenu à rester devant Sainz dans les premiers virages. Ensuite, il a dû patienter derrière un Sainz plus lent et n'a pas pu montrer le rythme qu'il avait dans la voiture. Dans les tout premiers tours, il semblait avoir des difficultés à tenir le rythme de Sainz ; c'était vraiment dicté par le fait que dans cette bataille au premier virage avec Sainz, où Lewis a été tassé dehors, il a traversé beaucoup d'eau stagnante avec ses pneus, ce qui a fait chuter la température des gommes de dix degrés et a grandement compliqué la quête de l'adhérence dans les tours suivants."

Avec seulement deux points inscrits à Singapour, Mercedes voit Ferrari prendre le large au championnat des constructeurs, ayant désormais 66 longueurs de retard sur la Scuderia.