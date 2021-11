Mercedes "en meilleure position" qu'avant au Mexique, selon Bottas

Circuit situé en altitude, le tracé du Grand Prix de Mexico fait peser sur l'unité de puissance des contraintes particulières. En effet, l'air étant moins dense à mesure que l'on dépasse le niveau de la mer, le moteur est moins bien alimenté et cela a tendance à niveler les performances entre les différents blocs propulseurs, ce qui a souvent joué contre Mercedes.

Ces dernières années, Red Bull Racing a même souvent eu l'avantage sur cette piste qui, en sus, là encore en raison de la faible densité de l'air, oblige l'ensemble du paddock à utiliser un package aéro à fort appui malgré les longues pleines charges. En 2017 et 2018, Max Verstappen l'a emporté, alors qu'en 2019 il avait signé le meilleur temps des qualifications avant d'être pénalisé et rétrogradé sur la grille pour vitesse excessive sous drapeau jaune. En course, après un contact avec Valtteri Bottas, le Néerlandais avait crevé et perdu toute chance de jouer la victoire.

Bottas reconnaît que le circuit mexicain a été en quelque sorte un "point faible" pour Mercedes, mais estime que les progrès réalisés sur son moteur devraient permettre à l'équipe d'être plus compétitive cette année. Le Finlandais reste cependant convaincu que Red Bull sera difficile à battre.

"Pour le Mexique, nous savons que c'est habituellement un peu un point faible pour nous et il semble qu'une grande partie de cela soit venu ces dernières années de l'unité de puissance et de la haute altitude. Mais je pense que nous avons été en mesure d'optimiser beaucoup de choses depuis, donc je m'attends à ce que nous soyons en meilleure position que ces dernières années."

"Malgré tout, sur le papier, nous pensons encore qu'il s'agit d'un circuit très favorable à Red Bull et nous essayons de tirer tous les enseignements des années précédentes et de nous préparer au mieux de cette manière. Ça ne sera pas un week-end facile, mais ce n'est jamais facile dans ce sport."

Le directeur exécutif de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, estime que les succès passés de Red Bull sur le circuit mexicain ne garantissent pas que l'écurie soit favorite pour la course de cette année, compte tenu du déroulement de la saison 2021, qui a vu certains circuits prétendument avantageux pour telle ou telle structure finalement tomber dans l'escarcelle de l'autre.

"Le Mexique était traditionnellement un circuit difficile pour nous, mais cette saison, tout peut changer parce que nous avons vu que là où nous étions traditionnellement forts, ce n'était pas le cas, et vice versa, donc je pense qu'il faut vraiment avancer course par course."