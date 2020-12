Mercedes et Hamilton vont signer "avant le début des essais hivernaux"

Voilà des mois que l'avenir de Lewis Hamilton est au cœur de l'actualité, et le premier baquet Mercedes est désormais le seul vacant pour la saison 2021 de Formule 1. Pourtant, le discours de la marque à l'étoile ne change pas : celle-ci continue de prendre son temps et, lorsqu'elle est interrogée par la presse, de prolonger le délai éventuel de signature. Signature qui, d'après Toto Wolff, pourrait même attendre jusqu'au mois de mars…

"De mon point de vue, nous avons eu tant de succès au championnat ces sept dernières années qu'il n'y a pas de raison de ne pas continuer", estime le directeur d'équipe. "[Hamilton] est à son meilleur niveau et il va encore l'être un moment. C'est pourquoi continuer ensemble est une évidence."

"Vous demandez pourquoi nous n'avons pas signé de contrat ? La raison est simple. Nous avons toujours donné la priorité au fait de remporter le championnat sans être distrait par des discussions parfois difficiles, car telle est la nature des négociations. Mais le COVID a alors frappé. Cela nous a un peu retardés, mais nous ne sommes pas inquiets quant au fait d'y arriver à terme."

"Nous ne fixons pas de date, car nous ne voulons pas nous retrouver sous votre pression [celle des médias, ndlr] tant que ce n'est pas signé. Tôt ou tard, il faudra que ce soit fait. Au plus tard avant le début des essais hivernaux." Essais qui devraient justement avoir lieu début mars.

Il est vrai que Mercedes a été très occupé ces derniers temps avec l'évolution de l'actionnariat de l'écurie et la prolongation de l'accord avec ce même Toto Wolff. Dans tous les cas, le constructeur allemand et son pilote britannique restent en phase, et il semble qu'un nouveau contrat ne soit qu'une formalité.

"Je pense que Lewis Hamilton est le plus grand, ou l'un des plus grands pilotes de tous les temps", affirme Ola Källenius, président de Mercedes. "Je le connais depuis son adolescence. Je pense que sa motivation et son professionnalisme, vu comme il a dédié sa vie à être le plus grand, sont remarquables et doivent être applaudis. De surcroît, c'est quelqu'un de sympa. Nous aimerions donc poursuivre ce partenariat. Ce sera à Toto, dans son rôle, de concrétiser ça."

Propos recueillis par Jonathan Noble