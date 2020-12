Sergio Pérez sera pilote Red Bull Racing en 2021

Sergio Pérez sera pilote Red Bull l'année prochaine et pour au moins une saison. Non prolongé par Racing Point et remplacé au sein de la future équipe Aston Martin par Sebastian Vettel, le Mexicain faisait partie d'une shortlist de trois candidats potentiels depuis plusieurs semaines.

Parmi ceux-ci, Nico Hülkenberg, qui avait impressionné en suppléant Pérez mais également Lance Stroll chez Racing Point lors de trois courses cette année après leur infection par le COVID-19, mais également l'occupant du second baquet Red Bull depuis la mi-saison 2019, Alex Albon. Ce sont les performances en demi-teinte de ce dernier, qui n'a jamais su se hisser proche du niveau de Max Verstappen, qui ont incité la firme autrichienne à se pencher sur des solutions externes.

Lire aussi : Yuki Tsunoda chez AlphaTauri en 2021

En effet, faire appel à Pérez, qui n'est absolument pas dans le giron de la marque, est une première depuis Mark Webber. Après le départ de l'Australien fin 2013, aucun pilote n'avait accédé au vaisseau amiral du programme du taureau rouge sans avoir été au préalable intégré à la filière (parfois tardivement comme Verstappen) et sans être passé par Toro Rosso/AlphaTauri.

Dix saisons de F1 et une seconde chance dans un top team

Âgé de 30 ans, Pérez sort de sa meilleure saison en Formule 1 puisqu'il a terminé quatrième du classement pilotes en remportant son tout premier Grand Prix, à Sakhir. Il est dans le paddock depuis la saison 2011, première de ses deux années chez Sauber, où il signera trois podiums en 2012, manquant de peu la victoire au GP de Malaisie. D'abord membre de la Ferrari Driver Academy, il sera recruté par McLaren pour 2013, en remplacement de Lewis Hamilton.

Mais cette saison dans un top team sera la seule pour Pérez qui peinera à convaincre au sein d'une formation entamant sa phase de déclin et sera finalement victime de la guerre de pouvoir interne que se livreront Martin Whitmarsh et Ron Dennis, dont ce dernier sortira vainqueur en lui préférant Kevin Magnussen. Trouvant refuge chez Force India à partir de 2014, avec l'aide de Whitmarsh, il s'épanouira au sein d'une formation aux moyens modestes mais en progression, où il prendra l'ascendant sur ses équipiers respectifs, Hülkenberg puis Esteban Ocon. Jusqu'en 2018, année de la disparition de l'écurie, il montera sur cinq podiums supplémentaires, s'affirmant comme une valeur sûre du peloton et un pilote capable de sublimer ses machines, mêmes inférieures.

Devenue Racing Point à l'été 2018, la formation de Silverstone continuera d'offrir à Pérez un écrin idéal pour faire valoir ses qualités, à tel point qu'en fin d'année 2019 et alors que les ambitions sont revues à la hausse grâce à l'investissement du milliardaire Lawrence Stroll, il signera un contrat de trois ans, assurant théoriquement son avenir au sein de l'équipe jusqu'en 2022. Mais à l'été 2020, et alors qu'il dispose sans doute de la meilleure voiture de sa carrière, son contrat est rompu pour faire face à Vettel en 2021, non sans qu'il signe deux nouveaux podium, dont sa victoire au GP de Sakhir, à un moment où beaucoup pensaient qu'il allait être absent de la grille l'année prochaine.

Pour la seconde fois de sa carrière, Pérez va rejoindre une écurie qui est considérée comme une structure de pointe. Red Bull est en effet systématiquement et aisément dans le top 3 du championnat constructeurs depuis 2016, et remporte depuis la même année au moins deux victoires par an. En 2020, la structure fut la seule à parvenir à offrir une opposition durable, mais insuffisante, à Mercedes, quasiment uniquement grâce à Verstappen, qui a empoché deux succès à la loyale face aux Flèches d'Ébène.

Albon réserviste et essayeur

Dans le même temps, Alex Albon devient pilote d'essais et de réserve officiel de Red Bull Racing, avec un travail qui sera principalement concentré sur 2022 avec au programme du développement, du simulateur et des tests pneumatiques. "Alex est un membre estimé de l'équipe et nous avons longuement réfléchi à cette décision", a déclaré Christian Horner, directeur de l'écurie.

"Ayant pris le temps d'évaluer toutes les données et performances concernées, nous avons décidé que Sergio était le bon pilote à associer à Max pour 2021 et sommes heureux de l'accueillir chez Red Bull Racing. Alex demeure un acteur important de notre équipe en tant que pilote d'essais et de réserve avec une priorité donnée au développement 2022, et nous souhaitons le remercier de son dur travail et de sa contribution."

Voir aussi :