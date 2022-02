Mercedes "désespérément impatient" de faire rouler le moteur 2022

Charger le lecteur audio

Alors que le gros de la révolution technique 2022 en F1 est attendue du côté du châssis, la motorisation conservant sa caractéristique principale introduite en 2014, à savoir le fait d'être un V6 turbo hybride, des changements conséquents vont tout de même avoir lieu. Tout d'abord, le carburant devra désormais être composé à 10% d'éthanol, contre 5% jusqu'en 2021, ce qui va avoir d'importantes répercussions sur son rendement.

Mais la dynamique différente des monoplaces liée aux changements dans la façon dont l'appui aérodynamique sera réparti promet de changer l'approche de certains virages par les pilotes, notamment en phase de réaccélération. Or, ce paramètre est à prendre en compte par les écuries et les motoristes pour travailler au mieux sur l'efficacité des unités de puissance en phase de délivrance de la puissance.

Responsable de la division moteur de Mercedes basée à Brixworth, Hywel Thomas a expliqué que l'écurie octuple Championne du monde en titre avait énormément travaillé en coordination avec l'usine châssis de Brackley pour s'adapter au mieux à cette évolution. Toutefois, les deux départements sont prêts à effectuer des changements le plus rapidement possible si les essais hivernaux révèlent des craintes ou des problèmes.

"La voiture de 2022 est très, très différente", a déclaré Thomas dans une vidéo publiée par Mercedes. "Nous savons que l'aérodynamique est différente. Et d'après tout ce qu'on nous a dit et tout le travail que nous avons fait avec l'équipe ici à Brackley, nous estimons que la voiture fera des choses légèrement différentes, et que les sollicitations du pilote seront différentes dans les virages par rapport aux années précédentes."

"Nous avons fait des simulations, nous avons fait tous nos calculs, et nous avons modifié le moteur et la façon dont il fonctionne afin d'être prêts. Et nous serons en mesure de réagir lorsque le pilote utilisera la puissance peut-être d'une manière légèrement différente, peut-être à un moment légèrement différent."

"Bien sûr, nous sommes désespérément impatients de commencer les premiers essais sur piste pour voir si ces simulations sont correctes. J'espère qu'elles le seront. Si ce n'est pas le cas, nous serons prêts à ajuster [l'unité de puissance] si nécessaire pour nous assurer que le pilote dispose exactement de ce qu'il veut quand il le sollicite."

Livrée Mercedes 2021 sur une F1 2022

Thomas a par ailleurs ajouté que la nouvelle réglementation avait permis à Mercedes de repenser la configuration de son unité de puissance et d'optimiser son installation en fonction des besoins des ingénieurs châssis. "Chaque année, nous examinons l'unité de puissance et la façon dont elle est installée dans le châssis afin de parvenir au meilleur temps au tour. Comme le châssis 2022 est entièrement nouveau, cela signifie que nous avons eu l'occasion de tout revoir à nouveau."

"Il y a des zones de la voiture qui seront particulièrement importantes pour le temps au tour. Et il y aura d'autres zones qui seront moins cruciales. Et ce que nous essayons de faire avec l'unité de puissance est de nous assurer que nous restons aussi loin que possible des zones sensibles pour donner autant de flexibilité que possible aux concepteurs de la voiture, et également pour concentrer les parties de l'unité de puissance dans les zones où elles auront moins d'impact."

"Donc, ce que cela veut dire, c'est qu'il faut travailler main dans la main avec le département châssis, et avec tous ces ingénieurs, pour s'assurer que [l'unité de puissance] se loge exactement là où il faut, pour s'assurer de pouvoir produire le package global le plus rapide."

Enfin, Thomas a également mis en avant la question du gel des moteurs, qui débutera en partie dès le premier GP 2022 et durera jusqu'à la fin 2025. "[L'unité de puissance] a une spécification de performance gelée. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que du début de la saison 2022 jusqu'au nouveau [moteur], qui devrait arriver en 2026, les performances seront gelées."

"Et à partir du milieu de l'année, les systèmes électriques seront également gelés du point de vue des performances. Cela implique que nous ne serons pas en mesure d'apporter des améliorations de performance au cours de l'année. Il ne sera possible que d'apporter des améliorations de fiabilité.

"Donc, avec le nouveau carburant, le gel des performances de [l'unité de puissance] au cours de la saison, et la toute nouvelle voiture, la toute nouvelle aéro et l'adaptation du [moteur] à l'intérieur, il y a un énorme défi pour toutes les personnes impliquées, et surtout l'équipe du HPP [High Performance Powertrains, le nom officiel du département moteur de Mercedes, ndlr]."