L'intérêt de Mercedes pour Vettel : "Pas de simples paroles"

Pour le directeur de Mercedes, le fait est que le timing n'est tout simplement pas le bon pour évoquer un tel sujet et qu'il est bien trop tôt dans cette année bouleversée, qui n'a pas encore vu la saison 2020 débuter. Comme d'autres, la firme à l'Étoile a été surprise de voir Ferrari bouger si tôt sur le marché des transferts en ne prolongeant pas le bail de Sebastian Vettel et en choisissant Carlos Sainz pour 2021, provoquant par effet domino le passage programmé de Daniel Ricciardo de Renault à McLaren.

"Nous avons été assez surpris par les premiers mouvements car cela implique de débuter la saison avec un pilote que l'on sait sur le départ", explique Toto Wolff. "C'est très compliqué de développer une voiture sans qu'un pilote y prenne part, et chaque pilote doit jouer le jeu de l'équipe, mais cela ne devient plus une priorité pour le pilote en question selon moi. Nous concernant, nous voulons prendre notre temps. Notre priorité, ce sont les pilotes Mercedes, Valtteri [Bottas] et Lewis [Hamilton], puis évidemment George [Russell] et la situation chez Williams que nous observons avec intérêt. Au-delà, on n'écarte aucun pilote. C'est pourquoi j'ai dit que je ne voulais pas écarter Sebastian, qui est quadruple Champion du monde, car qui sait ce qui va se passer ces prochains mois ? Si je vous avais dit en janvier que nous n'allions pas courir durant la première partie de l'année, personne ne l'aurait cru. Par conséquent, nous gardons simplement nos options ouvertes à ce stade."

Sur le papier, Mercedes voit ses deux pilotes arriver en fin de contrat dans quelques mois. La priorité évidente est de nouer un nouvel accord avec Lewis Hamilton, néanmoins ces dernières semaines n'ont pas permis d'avancer sur la question. "Nous ne nous sommes pas vus pendant le confinement, mais nous étions en contact régulier", explique Toto Wolff. "Mais nous n'avons travaillé sur aucun accord. Entre nous, il y a énormément de confiance. Nous sommes ensemble depuis longtemps, et jamais durant ces années nous n'avons dû ressortir le contrat et lire ce qui y était écrit, car ça se fait naturellement. Une fois que la compétition reprendra, nous passerons du temps ensemble, nous sortirons le contrat du placard, nous regarderons le calendrier, les chiffres, les droits et, espérons-le, nous aurons quelque chose rapidement."

Avec un Lewis Hamilton qui semble pour le moment toujours enclin à prolonger et un Valtteri Bottas qui demeure une option solide, à laquelle il faut ajouter la présence de George Russell, l'hypothèse d'une arrivée de Sebastian Vettel apparaît difficilement vraisemblable. Toutefois, Toto Wolff assure jouer cartes sur table quand il prétend que la porte n'est pas fermée, rappelant par exemple l'épisode de la retraite surprise de Nico Rosberg, fin 2016, qui avait pris de court son équipe.

"Ce ne sont pas de simples paroles", répète-t-il. "Je pense que nous devons à un quadruple Champion du monde le fait de ne pas dire tout de suite 'Non'. Il faut y réfléchir. D'un autre côté, nous avons un duo fantastique et je suis heureux avec nos deux pilotes, et George. Mais on ne sait jamais. L'un d'entre eux peut décider qu'il ne veut plus courir, et l'on se retrouve soudainement avec une place vacante. C'est pourquoi je ne veux pas dire en juin : 'Aucune chance, Sebastian ne va pas courir pour nous'. Tout d'abord, pour être franc, je ne veux pas le blesser en tant que pilote, et d'un autre côté j'ai vu des choses impensables surgir quand personne ne s'y attendait. Souvenez-vous de Nico Rosberg. Nous gardons juste nos options ouvertes, mais bien sûr nous nous concentrons sur les discussions avec nos pilotes actuels."

Propos recueillis par Jonathan Noble et Adam Cooper