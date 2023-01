Mercedes souhaite à Schumacher le même destin que De Vries

Charger le lecteur audio

Après deux saisons chez Haas F1 Team, Mick Schumacher a perdu son baquet de titulaire. S'étant montré sous un jour favorable face à Nikita Mazepin en 2021, l'Allemand de 23 ans était en difficulté aux côtés de l'expérimenté Kevin Magnussen l'an passé ; malgré une belle sixième place au Red Bull Ring, il n'est entré dans le top 10 que deux fois et a de surcroît connu plusieurs accidents conséquents.

Haas a donc décidé de remplacer Schumacher par son compatriote Nico Hülkenberg, et le jeune loup a trouvé refuge dans l'écurie avec laquelle son père Michael a fini sa carrière : Mercedes. Mick sera à Brackley un pilote de réserve de luxe compte tenu de son expérience avec la nouvelle génération de monoplaces ; il y remplace Stoffel Vandoorne, parti chez Aston Martin dans un rôle similaire, et Nyck de Vries, titularisé par AlphaTauri.

Chez Mercedes, on se délecte de cette recrue. "Le facteur le plus important est sa personnalité", déclare le directeur d'équipe Toto Wolff. "C'est un jeune homme cultivé, intelligent et doué. Son palmarès en formules de promotion est très bon. Et j'estime que si on lui donne un environnement sûr dans lequel poursuivre sa progression, il peut être un bon pilote titulaire à l'avenir. Nous avons libéré Nyck de Vries pour qu'il fasse carrière, et c'est quelque chose qui pourrait arriver à Mick, que ce soit dans notre écurie ou ailleurs. Nous ne le savons pas pour l'instant."

Champion du monde de Formule E et pilote de réserve chez Mercedes, Nyck de Vries débarque en F1 en tant que titulaire avec AlphaTauri

"Là où il va grandement contribuer, c'est qu'il a piloté la nouvelle voiture pendant un an, il est en Formule 1 depuis deux ans, il connaît les pneus, il connaît les difficultés que représente l'ADN inhérent de la génération de monoplaces actuelle, et il sera super utile dans le simulateur et pour évaluer la voiture globalement. Ce sera bien de l'avoir en piste et dans la salle de débriefing. De ce point de vue, que Mick rejoigne l'équipe nous est assurément favorable."

Schumacher confirme, s'enthousiasmant quant à l'opportunité de rejoindre l'écurie qui a remporté huit des neuf derniers titres des constructeurs : "J'imagine qu'il n'est pas aussi courant d'avoir un pilote de réserve qui a régulièrement piloté les voitures nouvelle génération. Je connais les nouveaux pneus, je connais les spécificités de la voiture, je sais de quel style de pilotage elle a besoin. Nous avons beaucoup à faire, et j'espère pouvoir contribuer avec mes connaissances, mais aussi apprendre beaucoup de choses que je pourrai utiliser pendant le reste de ma carrière et de ma vie."

Le nouveau pilote de réserve Mercedes s'était déjà rendu à Brackley en 2014 afin de tester un simulateur F1 pour la première fois. Cette année-là, il avait 15 ans et avait été vice-Champion d'Allemagne, d'Europe et du monde de Karting. Près d'une décennie plus tard, il voit la différence. "Les changements sont évidents depuis 2014, c'est la dernière fois que je suis venu ici – un peu furtivement – pour faire ma première séance sur le simulateur. Je constate que la croissance de l'écurie est immense. Cela montre pourquoi elle est à un tel niveau désormais", conclut-il.

Propos recueillis par Jonathan Noble et Luke Smith

